- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ20:20
- Лавров выдворил из России 13 украинских дипломатов – Климкин19:45
- Бейте в набат, если вам пополнили счет: новое мошенничество19:18
- Пенсионеры из зоны АТО смогут проверить дату пересечения КПВВ на сайте ПФУ17:49
- «Укрзализныця» запускает новый дизель-поезд17:20
- Переселенцы с апреля смогут подать заявки на «доступное жилье» в онлайн-режиме17:00
- «Улучшаем связь»: оккупанты сообщили о перебоях в работе «Феникса» в Енакиево16:30
- Сегодня в более чем 20 городах Украины запустят 4G16:15
- Строительство Крымского моста: озвучены новые проблемы для Украины15:40
- Гройсман пояснил, когда в Украине средняя зарплата превысит 10 тысяч гривен15:20
Бейте в набат, если вам пополнили счет: новое мошенничество
В Украине набирает обороты новый вид мошенничества
Первыми жертвы аферистов стали жители Черкасс, пишет gazeta.ua.
В Черкассах появилась новая схема мошенничества. Аферисты узнают номер телефона, к которому привязана банковская карта, и обращаются в отделение оператора мобильной связи для получения дубликата сим-карты.
Дубликат выдают, когда человек может назвать номер, на который чаще всего звонит абонент. Например, это может быть номер матери, мужа, жены. А также, сумму последнего пополнения, как правило, аферисты сами пополняют счет накануне на 5-10 грн, сообщает vikka.ua.
После этого SIM-карту в телефоне владельца блокируют, а у них - активируют. Затем они делают запрос в Приватбанк на пароль от "Приват24". Повышают кредитные лимиты и снимают все средства - частные и кредитные.
От новой аферы пострадала черкасская семья Александра Филькова. По его словам, мошенники обманули их на 38 500 грн. Пострадавшие уже обратились в правоохранительные органы.
"На сегодняшний день нам известно более 20-ти случаев за последнее время и люди продолжают обращаться. Людей загоняют в долги с процентами. Деньги воруют кредитные", - говорит Александр.
Мужчина возглавил инициативную группу пострадавших от мошенников, обратился в банк и мобильного оператора, а также к городским избранникам, чтобы те подняли проблему на ближайшем сессионном заседании.
"Большинство банковских операций для комфорта клиентов выполняются с помощью финансового номеру телефона. Но номер мобильного, что указывает клиент как финансовый, не входит в компетенцию банка, ведь данная услуга предоставляется исключительно оператором мобильной связи, который должен проводить замену SIM-карты при наличии паспорта владельца", - комментирует руководитель пресс-службы Черкасской областной дирекции Приватбанка Наталья Макаренко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, мобильная связь, мошенники
- В аннексированном Крыму масштабная авария: на полуострове отключили Интернет и мобильную связь
- Не только Vodafone: оккупированные территории Донбасса остались без мобильной связи, не работает даже местный оператор - подробности
- Какие тарифы Vodafon будут по ту сторону линии разграничения
- Самоблокада: зачистив украинские СМИ, в "ДНР" решили "убить" и мобильную связь
- Во всем виноваты траншеи боевиков? СММ ОБСЕ рассказала о битве за мобильную связь на Донбассе
- Курс НБУ на 20 января: доллар и евро стали дешевле
- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ20:20
- «Мы хотим диалога»: Хуг обяснил причину встречи в главарями ОРДЛО18:57
- Пенсионеры из зоны АТО смогут проверить дату пересечения КПВВ на сайте ПФУ17:49
- Переселенцы с апреля смогут подать заявки на «доступное жилье» в онлайн-режиме17:00
- «Улучшаем связь»: оккупанты сообщили о перебоях в работе «Феникса» в Енакиево16:30
- Строительство Крымского моста: озвучены новые проблемы для Украины15:40
- В мариупольском порту будут строить зерновой терминал14:35
- В Донбассе вступило в силу «пасхальное перемирие»11:00
- Донецкий художник раскритиковал донбасских "пацифистов"10:45
- Александр Хуг приветствует введение «пасхального» перемирия в Донбассе07:12
- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ20:20
- Врачи подсказали, как быстро уснуть и хорошо выспаться20:00
- Лавров выдворил из России 13 украинских дипломатов – Климкин19:45
- Росиия требует доступа к дочери Сергея Скрипаля — Юлии19:30
- Бейте в набат, если вам пополнили счет: новое мошенничество19:18
- «Мы хотим диалога»: Хуг обяснил причину встречи в главарями ОРДЛО18:57
- Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь18:38
- Граждане Индии подают массовые иски против обязательного использования чипов18:20
- Трагедия в Кемерово: россиянка рассказала, как ее муж запер детей в кинозале ТЦ18:05
- Пенсионеры из зоны АТО смогут проверить дату пересечения КПВВ на сайте ПФУ17:49
- Врачи подсказали, как быстро уснуть и хорошо выспаться20:00
- Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь18:38
- Об этих вредных свойствах цитрусовых многие не знают17:35
- Диетологи рассказали, как отказаться от употребления сладкого15:58
- Самые везучие знаки зодиака08:05
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Оператор Vodafone собирается запустить связь 4G в 20 городах Украины
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе
- Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга