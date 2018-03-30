Чем порадует погода в Вербное воскресенье

30.03.2018 12:04

В первый день апреля погода преподнесет приятный сюрприз украинцам – в большинстве регионов ожидается потепление, причем в некоторых областях воздух прогреется до 17 градусов.



Как информирует replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Фейсбуке. Она отметила, что 31 марта и 1 апреля по всей Украине ожидается от 12 до 17 градусов со знаком плюс, но погоду немного омрачат сильные порывы ветра. Впрочем, Диденко предупреждает, что тепло будет только в Вербное воскресенье, а уже на следующий день в Украину зайдет еще одна порция холодного воздуха.



Ситуация изменится ближе к Пасхе. Ранее в Гидрометцентре рассказали, что 8 апреля в некоторых регионах температура достигнет 22 градусов тепла.