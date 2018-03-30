Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Гройсман пояснил, когда в Украине средняя зарплата превысит 10 тысяч гривен

30.03.2018 15:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Гройсман пояснил, когда в Украине средняя зарплата превысит 10 тысяч гривен

Средняя зарплата в Украине должна достичь 10 тысяч гривен к концу текущего года. Как информирует replyua.net, об этом Владимир Гройсман, украинский премьер, написал на своей странице в Фейсбуке. 

По его словам, имеются все предпосылки для того, чтобы по итогам 2018 года вывести среднюю зарплату в стране до уровня в десять тысяч гривен. «Реальная средняя зарплата в Украине в феврале выросла на 10,5% (по сравнению с февралем 2017 года). Наша цель — достичь показателя средней зарплаты в 10 тыс. грн по итогам года», - написал Гройсман. Напомним, что в начале текущего года средняя зарплата в стране составляла больше семи тысяч гривен. 

По итогам января, ее размер достиг 7,7 тысяч гривен, что почти на 29 процентов выше, чем в январе 2017 года. Самой высокой средней зарплатой могут похвастаться жители Киева – в январе она достигла 11,6 тысяч. Самая низкая средняя зарплата была зафиксирована в Тернопольской области – 5,8 тысяч гривен. 



Теги: Украина, Донбасс, зарплата, повышение, Гройсман
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх