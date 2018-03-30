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Климат может радикально измениться: ученые предупредили о грядущих проблемах Украины
Более пяти миллиардов людей будут иметь проблемы с водой в 2050 году.
Украина в обеспечении ресурсами по объему запасов пресной воды на одного человека среди 195 стран занимает 111-е место в мире.
Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на glavnoe.ua.
На что тратят больше всего воды
Сейчас ежегодно человечество потребляет примерно 4 тысячи 600 кубических километров в год, однако за 30 лет этот спрос вырастет на четверть, сообщается в докладе, который был представлен на 8-м Всемирном форуме по водным ресурсам в Бразилии.
Сейчас больше всего воды тратит сельское хозяйство, в основном для орошения - около 70%. На индустриальное производство уходит примерно 20%, на домашние нужды - всего 10%. Эксперты называют самой большой проблемой загрязнение водоемов, из-за чего использовать и в дальнейшем воду из них станет невозможно для постоянно растущего населения планеты.
Как предполагают экономить воду
Мир уже начал думать о том, как можно улучшить ситуацию и предупредить в будущем конфликты, связанные с водными ресурсами. Исследователи предлагают не ограничиваться только строительством очистных сооружений и оросительных каналов. Ученые настаивают на увеличении площади лесов, улучшении качества почвы и использовании дождевой воды. Такие методы позволяют на 20% повысить производительность сельского хозяйства.
Экологические проекты также эффективны в условиях городов. Например, сады на крышах, покрытые растительностью стены, резервуары для дождевой воды и ее дальнейшее использование успешно применяются в разных странах мира. В Нью-Йорке с 1990-х годов защищают речные бассейны, что позволяет ежегодно экономить 300 млн долларов на очистке воды. В Китае в ближайшие годы запустят 16 пилотных проектов под названием "города-губки". Они позволят использовать до 70% дождевой воды. Важную роль играют и водно-болотные угодья. Они покрывают лишь немного более 2% поверхности планеты, однако хорошо фильтруют пестициды и токсичные отходы промышленности. Они задерживают около 60% металлов в воде. В некоторых странах, в том числе и в Украине, создают искусственные водно-болотные угодья для очистки сточных вод.
Насколько обеспечена водой Украины
Украина в обеспечении ресурсами по объему запасов пресной воды на одного человека среди 195 стран занимает 111-е место, рассказала НВ глава Государственного агентства водных ресурсов Ирина Овчаренко. Больше всего риска нехватки воды в Одесской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях. Даже сейчас в центре и на севере Одесской области часть населенных пунктов пользуется привезенной водой. Ситуация в этом регионе по прогнозам не улучшится. На качество воды в стране влияет сброс неочищенных стоков в водоемы. Так, например, ежегодно сбрасывается около 5 млрд кубических метров стоков прямо в поверхностные водные объекты, неочищенных сточных вод ежегодно сбрасывается около 1 миллиарда кубических метров, что ухудшает качество воды. Сейчас Госагенство меняет сами принципы управления водными ресурсами, рассказала Ирина Овчаренко.
"Это реформирование системы мониторинга качества поверхностных вод. Второе - мы переходим от административно-территориального принципа управления водными ресурсами к бассейному. То есть написание планов управления речным бассейном. Не решение только локальных проблем в админграницах, что, в принципе, не решается, а по всему стволу реки будет решаться комплексно проблематика, начиная от загрязняющих веществ, которые сбрасываются до проведения гидрологических мероприятий по оздоровлению реки", - пояснила она.
Неутешительные перспективы
Ситуацию с водой в Украине можно оценивать двояко, заявил Радио НВ директор Института водных проблем и мелиорации Михаил Ромащенко. Так, по запасам пресных, поверхностных и подземных вод Украина занимает второе место с конца в Европе и является малообеспеченной водой страной. С другой стороны, у нас есть каскады водохранилищ на Днепре и других реках и сейчас в государстве аккумулируется достаточное количество воды - если в 1991 году на различные нужды шло ежегодно около 30 кубических километров воды, то сейчас потребление уменьшилось в три раза. Несмотря на то, что есть зарезервированные водные ресурсы, в Украине остаются регионы с дефицитом питьевой воды, почти в 1300 населенных пунктов постоянно завозят воду. Однако из-за климатических изменений и стремительного повышения температуры, если такие тенденции сохранятся, то к 2050 году площадь засушливой и очень засушливой зоны возрастет на 20-30%. А в 2100 году в Украине останется лишь часть Волынского Полесья со статусом влажного региона. Остальная территория будет полупустыней, а на юге страны даже пустыней, добавил ученый.
"Если мы должным образом не вернемся к проблеме воды и не начнем формировать и реализовывать политику современного, экономного, рационального водопользования, то уже в ближайшие 10-15 лет Украина тоже почувствует дефицит воды. Южные регионы Украины превращаются в депрессивные регионы с точки зрения аграрного производства, аграрный бизнес уже ушел с юга Украины", - говорит Ромащенко.
В 2016 году на подконтрольной и неподконтрольной территориях Донбасса было проведено исследование качества воды в частных скважинах, колодцах, источниках, водохранилищах, которые показали, что 90% проб не соответствуют санитарным нормам, заявил Радио НВ гидрогеолог, главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного развития Евгений Яковлев. В этих пробах ученые нашли железо, марганец, тяжелые металлы, ртуть, медь, цинк, свинец, нефть и химпродукты, то есть весь спектр веществ, которые поступают на полигоны отходов, в водоемы технические стоков и сбросы шахт. Использовать такую воду для потребления людям нельзя. Таким образом можно утверждать, что на Донбассе уже есть дефицит как количества, так и качества воды. Война на Донбассе ускорила закрытия шахт, и тем самым увеличилось количество неконтролируемых утечек шахтных вод, загрязняющих не только поверхностные, но и подземные воды, отметил Яковлев. Поэтому прогноз по водообеспечения региона неутешительный.
"Будет усиливаться загрязнения на участках, где оно уже проявилось, прилегающих к шахтам. Второе - вследствие увеличения количества шахт, где уровни приблизятся к поверхности, распространится загрязнения на Северский Донец, на Кальмиус, на те реки Донбасса, которые пересекают районы расположения шахт. И третье - мы повлияем и на гидрохимию морских вод, Азова", - рассказал Яковлев.
В рейтинге потребления больше всего воды в Украине тратят на промышленность, на втором месте - домохозяйства, а на третьем - сельское хозяйство с меньше чем третью расхода.
Теги: Донбасс, погода, вода, климат, проблемы
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