Когда украинцам ждать платежек с повышенными ценами на газ

30.03.2018 14:20

Повышение тарифов на газ в Украине произойдет в нынешнем году, хотя рядовые украинские потребители увидят новые цифры в платежках разве что в начале следующего отопительного сезона. Как передает replyua.net, об этом в интервью «Апострофу» заяви эксперт программы «Энергетика» аналитического центра «Украинский институт будущего» Андриан Прокип. «Существует большая вероятность того, что цена газа для населения может вырасти», - пояснил Прокип.

Как уже сообщалось, Кабинет министров решил отложить повышение цен на природный газ для населения как минимум на два месяца – до конца мая 2018 года.

Вместе с тем, очередного повышения цен на «голубое топливо», с точки зрения эксперта, невозможно избежать, так как приведение цен на газ для населения к показателю импортного паритета является одним из ключевых условий для очередного пересмотра программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и выделения Киеву нового транша объемом 1,9 млрд. долларов.