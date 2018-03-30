Лавров выдворил из России 13 украинских дипломатов – Климкин

30.03.2018 19:45

Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин в пятницу, 30 марта на своей странице в Twitter сообщил, что зеркальная реакция России – это что-то в роде нонсенс, ведь Украинское государство, в отличие от страны-агрессора, никого в британском Солсбери не травила.



Как сообщает replyua.net, сегодня стало известно о заявлении со стороны Российской Федерации о том, что Москва выдворяет их страны тринадцать украинских дипломатов. При этом руководитель Министерства иностранных дел заявил, что такой зеркальный ответ путинской России на высылку дипломатов РФ из Украины является “нонсенсом”.



Глава украинской дипломатии написал, что “зеркальная” реакция Кремля с выдворением украинских дипломатов – это “нонсенс”, так как Украина не пыталась кого-то отравить на территории Великобритании. Это преступление является делом рук Москвы, которая, в результате содеянного, и получила отпор всего цивилизованного мира. Согласно словам Павла Климкина, мы имеем в России людей, которые, в случае необходимости, смогут позаботиться об украинцах.