- В Донбассе вступило в силу «пасхальное перемирие»11:00
- Климат может радикально измениться: ученые предупредили о грядущих проблемах Украины10:15
- Пасха 2018: обычаи, традиции, подготовка к празднику10:00
- Украинцев массово отключат от телевидения: Кабмин назвал дату09:45
- Украина после военного переворота: изложен сценарий оккупации09:30
- Погода будет шалить: украинцам дали неутешительный прогноз09:10
- В Украине отменили валютный лимит: что изменится08:52
- Оператор Vodafone собирается запустить связь 4G в 20 городах Украины08:25
- Весной Кабмин не буде поднимать цену на газ: озвучена неофициальная версия такого решения07:50
- Стало известно когда в Украине вырастут тарифы на электричество07:40
Пасха 2018: обычаи, традиции, подготовка к празднику
Пасха относится к самым древним религиозным праздникам у христиан всего мира. Свое название она получила от еврейской Пасхи, но по своему значению они абсолютно разные. Так, евреи в день Пасхи празднуют освобождение от египетского рабства. Для православных людей это день воскресения Иисуса Христа из мертвых.
Такой светлый праздник как пасха в Украине 2018 отмечается 8 апреля, а это значит, что осталось совсем немного времени, чтобы подготовиться к этому торжеству. Что касается католической Пасхи, то она наступает на одну неделю раньше.
Пасха: традиции разных стран
Во многих государствах мира верующие заранее красят яйца и пекут куличи вместе со своими детьми. Рецептов куличей насчитывается огромное количество, и в разных державах они отличаются также формой.
В РФ, Болгарии и на Украине на Пасху люди «бьются» крашеными яйцами.
В Италии на это праздник всегда готовят пасхальные кексы.
В Польше люди традиционно выставляют на свой стол большое количество видов колбасных изделий и кушанья из холодного мяса.
Во Франции есть одна давняя традиция, которая передается из поколения в поколение – в преддверии Пасхи родители прячут в доме шоколадные яйца, а утром детки обязательно должны их найти.
В Греции в пятницу, за 2 дня до наступления Пасхи, работать инструментом и гвоздями считается настоящим грехом.
Что нужно успеть сделать до Пасхи
Для большинства людей подготовка к Пасхе начинается с соблюдения Великого поста, который длится на протяжении 7 недель. Этот пост является самым строгий для всех верующих, необходимо соблюдать определенные ограничения в пище и стараться уделять как можно больше своего свободного времени молитве и изучению библии.
Считается, что на Пасху необходимо простить все старые обиды, нельзя ни в коем случае ни с кем ругаться.
Что нельзя делать на Пасху в Украине?
Пасха – это самый светлый праздник в году. В этот день запрещается заниматься хозяйственными делами в нашей стране. Единственным исключением можно назвать только уход за больными людьми и помощь тем, кто нуждается в регулярной опеке.
Венчаться в предпасхальные и на Пасху тоже нельзя, поскольку суть торжества не в физических утехах и веселье, а в полном очищении человека и возрождении его души. В этот день не стоит посещать кладбище. На Пасху не рекомендуется трудиться, лучше уделить свое время в этот день встрече со своими близкими людьми.
Источник: https://mirkrasoty.life
Теги: Донбасс, праздник, религия, Пасха, традиции
- Необычные творцы пасхального праздника
- В Донецке состоится фестиваль православной культуры «Пасха красная»
- В Донбассе Пасху отметили... алкогольными отравлениями
- Колбаса и пастрома - для пасхального стола
- Митрополит Антоний и народный депутат Вадим Новинский привезли Благодатный Огонь в Украину
- Во Львове и Днепре прошли самые многочисленные богослужения
- В Донбассе вступило в силу «пасхальное перемирие»11:00
- Донецкий художник раскритиковал донбасских "пацифистов"10:45
- Александр Хуг приветствует введение «пасхального» перемирия в Донбассе07:12
- «Власти «ДНР» официально объявили о перемирии с Украиной07:05
- Груда металла: сети впечатлило мощное фото уничтоженной военной техники боевиков ЛНР22:29
- При обстрелах на Донбассе ранен один военнослужащий22:06
- Кремль теряет приспешников на Донбассе: в Бахмуте боевик “ДНР” из Якутии добровольно сдался полиции - подробности21:44
- «МЕТИНВЕСТ» ликвидирует «ДОНЕЦККОКС»20:51
- На Донетчине произошел пожар в детском саду. Педагог, спасаясь, прыгнула из окна19:13
- Стало известно, как россияне наказывают боевиков «ЛДНР»18:41
- Трамп намерен вывести войска из Сирии11:15
- В Донбассе вступило в силу «пасхальное перемирие»11:00
- Донецкий художник раскритиковал донбасских "пацифистов"10:45
- На игру «Мариуполь» - «Динамо» приедет Петр Порошенко10:30
- Климат может радикально измениться: ученые предупредили о грядущих проблемах Украины10:15
- Пасха 2018: обычаи, традиции, подготовка к празднику10:00
- Украинцев массово отключат от телевидения: Кабмин назвал дату09:45
- Украина после военного переворота: изложен сценарий оккупации09:30
- Украинским мобильным операторам дали "зеленый свет" на запуск 4G09:20
- Погода будет шалить: украинцам дали неутешительный прогноз09:10
- Самые везучие знаки зодиака08:05
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам21:45
- Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника21:30
- Семейный врач: Что войдет в обязанности по новым правилам14:48
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему10:16
- Оператор Vodafone собирается запустить связь 4G в 20 городах Украины
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты
- Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв
- Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 марта