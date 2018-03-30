Пасха 2018: обычаи, традиции, подготовка к празднику

30.03.2018 10:00

Пасха относится к самым древним религиозным праздникам у христиан всего мира. Свое название она получила от еврейской Пасхи, но по своему значению они абсолютно разные. Так, евреи в день Пасхи празднуют освобождение от египетского рабства. Для православных людей это день воскресения Иисуса Христа из мертвых.

Такой светлый праздник как пасха в Украине 2018 отмечается 8 апреля, а это значит, что осталось совсем немного времени, чтобы подготовиться к этому торжеству. Что касается католической Пасхи, то она наступает на одну неделю раньше.

Пасха: традиции разных стран

Во многих государствах мира верующие заранее красят яйца и пекут куличи вместе со своими детьми. Рецептов куличей насчитывается огромное количество, и в разных державах они отличаются также формой.

В РФ, Болгарии и на Украине на Пасху люди «бьются» крашеными яйцами.

В Италии на это праздник всегда готовят пасхальные кексы.

В Польше люди традиционно выставляют на свой стол большое количество видов колбасных изделий и кушанья из холодного мяса.

Во Франции есть одна давняя традиция, которая передается из поколения в поколение – в преддверии Пасхи родители прячут в доме шоколадные яйца, а утром детки обязательно должны их найти.

В Греции в пятницу, за 2 дня до наступления Пасхи, работать инструментом и гвоздями считается настоящим грехом.

Что нужно успеть сделать до Пасхи

Для большинства людей подготовка к Пасхе начинается с соблюдения Великого поста, который длится на протяжении 7 недель. Этот пост является самым строгий для всех верующих, необходимо соблюдать определенные ограничения в пище и стараться уделять как можно больше своего свободного времени молитве и изучению библии.

Считается, что на Пасху необходимо простить все старые обиды, нельзя ни в коем случае ни с кем ругаться.

Что нельзя делать на Пасху в Украине?

Пасха – это самый светлый праздник в году. В этот день запрещается заниматься хозяйственными делами в нашей стране. Единственным исключением можно назвать только уход за больными людьми и помощь тем, кто нуждается в регулярной опеке.

Венчаться в предпасхальные и на Пасху тоже нельзя, поскольку суть торжества не в физических утехах и веселье, а в полном очищении человека и возрождении его души. В этот день не стоит посещать кладбище. На Пасху не рекомендуется трудиться, лучше уделить свое время в этот день встрече со своими близкими людьми.

Источник: https://mirkrasoty.life