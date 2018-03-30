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Перед Пасхой продавцы взвинтили цены на многие продукты

30.03.2018 13:38
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Перед Пасхой продавцы взвинтили цены на многие продукты

Украинские производители решили поднять цены на некоторые продукты питания, и это произошло незадолго до Пасхи. Как передает replyua.net, продавцы воспользовались ситуацией, зная о том, что многие украинцы придерживаются поста, и повысили цену на один из самых популярных овощей – капусту. 

По сообщениям Шувар. Инфо, с середины марта капуста подорожала уже на треть – до семи гривен за килограмм. В связи с ростом цен в этом сегменте на украинском рынке стала появляться импортная капуста. При ценах в диапазоне 7-8 гривен она имеет лучший товарный вид и пользуется спросом. Это не единственный продукт, серьезно подорожавший за последние дни. Продавцы взвинтили цены и на тепличные огурцы – сейчас они стоят уже около 35 гривен, а буквально неделю назад их можно было купить по цене 26 гривен за кило.

Эксперты прогнозируют, что ближе к Пасхе традиционно подорожают яйца и молочная продукция, также продолжится рост цен на сезонные овощи. Пока не появится новый урожай, цены будут расти, а учитывая слишком холодную весну в Украине, молодые овощи появятся еще нескоро. 



Теги: Донбасс, цена, продукты, Пасха
 
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