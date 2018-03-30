Погода будет шалить: украинцам дали неутешительный прогноз

30.03.2018 09:10

До конца недели в Украине погода будет переменчивой.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

«В течение дня температура воздуха будет низкой: на севере 1 + 4 градуса. В большинстве областей + 2 + 6 градусов. На юге + 5 + 11 градусов. Ночью ожидается 0-5 мороза, на севере и северо-востоке местами -6-12 градусов! В южной части 0-3 тепла», — отметила она.

Метеоролог предупредила, что на территории страны возможны периодические осадки — дождь или мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха.

В Киеве 29 марта погода будет некомфортной: ночью -1-4 градусов, днем ​​+1 + 3 градуса. Ночью и утром в столице пройдет небольшой мокрый снег, днем ​​в четверг — перерыв, вечером — опять сыро, незначительные осадки.

Диденко отмечает, что с пятницы температура воздуха начнет повышаться.

«Однако этот приятный метеофакт несколько развеет порывистый, до штормового, восточный и северно-восточный ветер. А также периодические дожди», — добавил синоптик.

Метеоролог акцентировала, что 1 апреля, на Вербное воскресенье в Киеве пройдет сильный дождь.

«Такая синоптическая ситуация, как сейчас, с фронтами, похолодание, потепление, снегом, дождем и штормовым ветром может обострить, как это часто бывает весной, хронические болезни. Будьте особенно внимательными к старшим людям, которые в такую ​​погоду особенно уязвимы», — подытожила Диденко.

Источник: https://from-ua.com