Польские пограничники изымают у украинцев колбасу и мясные изделия

30.03.2018 12:38

Польская таможня усилила контроль на восточной границей. Причина – в профилактике африканской чумы свиней. Сообщение об этом обнародовала «Польское радио».



Один из факторов, из-за которого она распространяется - это продукты питания, которые провозят путешественники через восточную границу.



«Усиленный контроль необходим особенно сейчас, когда увеличивается число лиц, пересекающих восточную границу Польши. Это связано с предпраздничным периодом», - говорит Петр Погожельський, сотрудник Государственной налоговой администрации.



По словам сотрудников таможни, за прошлый год изъяли примерно 200 тонн незаконных продуктов животного происхождения. После изъятия их уничтожают в районе пропускного пункта. Как правило, продукты изымают на границе с Украиной, Беларусью и Калининградской областью.



По словам представителей Главной ветеринарной инспекции, продукты, которые ввозятся в Польшу незаконно, могут оказать влияние на развития АЧС в Варшаве и ее окрестностях. Там неделю назад подтвердили очередной случай заболевания.

Источник: http://zi.dn.ua