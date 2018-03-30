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Польские пограничники изымают у украинцев колбасу и мясные изделия
Польская таможня усилила контроль на восточной границей. Причина – в профилактике африканской чумы свиней. Сообщение об этом обнародовала «Польское радио».
Один из факторов, из-за которого она распространяется - это продукты питания, которые провозят путешественники через восточную границу.
«Усиленный контроль необходим особенно сейчас, когда увеличивается число лиц, пересекающих восточную границу Польши. Это связано с предпраздничным периодом», - говорит Петр Погожельський, сотрудник Государственной налоговой администрации.
По словам сотрудников таможни, за прошлый год изъяли примерно 200 тонн незаконных продуктов животного происхождения. После изъятия их уничтожают в районе пропускного пункта. Как правило, продукты изымают на границе с Украиной, Беларусью и Калининградской областью.
По словам представителей Главной ветеринарной инспекции, продукты, которые ввозятся в Польшу незаконно, могут оказать влияние на развития АЧС в Варшаве и ее окрестностях. Там неделю назад подтвердили очередной случай заболевания.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Польша, мясо, колбаса
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