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Порошенко поздравил украинцев с запуском 4G
В пятницу, 30 марта, операторы мобильной связи запустили в Украине технологии 4G. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter, передает Укринформ.
"Сегодня операторы мобильной связи запускают 4G в более двадцати городах Украины. Поздравляю украинцев с внедрением 4G!" - написал он.
Оператор lifecell сообщил в Facebook, что первым запустил новый стандарт связи: "Мы первыми запустили 4.5 G (LTE Advanced Pro) в наибольшем количестве областных центров Украины". По данным компании, чтобы подключиться к новому стандарту, нужны лишь SIM-карта и смартфон, поддерживающие 4G/LTE.
В свою очередь Vodafone на своей странице в Facebook сообщил, что уже запустил 4G в пяти городах Украины и продолжает работы в других городах страны. "Поздравляем Киев, Львов, Харьков, Днипро и Одессу, у вас 4G! И эта лихорадка распространится на другие города Украины уже сегодня!" - отметили в компании.
Теги: Украина, поздравление, 4G, Петр Порошенко
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