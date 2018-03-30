ШОК! Обнаженная Савченко показала предвыборный ролик

30.03.2018 07:28

В сети появился провокационный ролик с внефракционным народным депутатом Надеждой Савченко, которую подозревают в подготовке государственного переворота.

На странице Савченко в Facebook появилось видео, на котором она анонсирует свое участие в следующих президентских выборах в качестве кандидата.

Ролик Савченко вышел очень провокационным. Нардеп стоит в комнате, за окном темнота и падает снег. В этой обстановке она снимает с себя вышиванку, надевая военную форму и берцы. Дальше Савченко говорит о необходимости изменения политической системы.

Источник: https://from-ua.com