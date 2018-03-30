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Синоптики рассказали, когда Украину засыплет снегом в апреле
Снег в Украине прогнозируется и в апреле, так как 2−3 апреля Украина будет находится под влиянием холодного циклона.
Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык отмечает: «Люди почувствуют существенное похолодание во всех регионах. В западных областях будет дождь с мокрым снегом в ночь со 2 на 3 апреля и весь день 3 апреля. Ночью ожидается около нуля градусов, а дневная температура составит около 5 градусов тепла. Также в эти дни будет сильный северо-западный порывистый ветер 10−15 м/с».
Однако, уже с 4 апреля настоящее весеннее тепло доберется и до Украины. Об осадках 2 апреля также сообщает народный синоптик Леонид Горбань: «Но это будет не такой снег, как сегодня. Будет немножко снега с дождем плюс добавится еще и ветер».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, циклон, апрель
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