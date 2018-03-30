Стало известно когда в Украине вырастут тарифы на электричество

30.03.2018 07:40

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), может повысить тарифы на электроэнергию для населения.

Таким образом, с августа 2018 года цена за электричество подорожает на 15%. Известно, что регулятор подготовил проект постановления, однако неизвестно, утвердят ли его. Кроме того, его принятие повлечет за собой рост цен на другие коммунальные услуги.

Источник: https://donpress.com