- Врач по договору: на что может рассчитывать пациент22:07
- Страстная неделя: чего категорически нельзя делать21:15
- Не поделили парковку: в оккупированном Донецке прогремел взрыв20:58
- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ20:20
- Лавров выдворил из России 13 украинских дипломатов – Климкин19:45
- Бейте в набат, если вам пополнили счет: новое мошенничество19:18
- Пенсионеры из зоны АТО смогут проверить дату пересечения КПВВ на сайте ПФУ17:49
- «Укрзализныця» запускает новый дизель-поезд17:20
- Переселенцы с апреля смогут подать заявки на «доступное жилье» в онлайн-режиме17:00
- «Улучшаем связь»: оккупанты сообщили о перебоях в работе «Феникса» в Енакиево16:30
Страстная неделя: чего категорически нельзя делать
В этом году Страстная неделя или Страстная седмица приходится со 2 по 7 апреля. Затем украинцы будут отмечать главный церковный праздник - Пасху 8 апреля, пишет Знай.
Главные запреты на Страстную неделю
Во время Страстной недели действует только досада насчет пищи, а также правил Великого поста. Так, 2-5 апреля - «сухие» дни, можно есть только хлеб, овощи и фрукты; 6 апреля - полное воздержание от пищи, 7 апреля - горячая пища, но без масла.
Великий понедельник – 2 апреля
В этот день нужно закончить все работы по дому - покрасить, отремонтировать, убрать.
Великий Вторник – 3 апреля
В этот день принято завершить стирку, глажку, ремонт одежды.
Великая среда – 4 апреля
В этот день из дома выносили последний мусор, готовили яйца и все необходимое для их окрашивания.
Чистый четверг – 5 апреля
В этот день необходимо искупаться до восхода солнца. Считается, что вода в этот день обладает целебными свойствами. В четверг также начинают готовить куличи. Перед замесом теста нужно помолиться, очистить душу и пространство вокруг, иначе куличи могут не получиться.
В Чистый четверг в церквях зажигают свечи, которые нужно сохранить и принести домой - эта свеча будет защищать ваш дом от пожара в течение года. Также в народе считают, что в этот день души праведников возвращаются на землю, чтобы произвести «Мертвецкую Пасху». Ночью в церкви в этот день можно увидеть умерших священников и прихожан.
Страстная пятница – 6 апреля
В Страстную Пятницу 2018 нельзя ничего делать по дому, петь, танцевать или слушать музыку. В память о муках Христа запрещается употребление пищи. Вечером во время богослужений в церкви выносят Плащаницу.
Великая суббота – 7 апреля
Считается самым тяжелым днем для хозяек – в этот день готовят все для пасхального застолья. Также продолжают красить яйца.
Великое Воскресение – Пасха
После окончания поста, когда душа и тело готовы принять радость спасения, приходит Великое воскресенье – День Пасхи.
Строгим днем Великого поста считается Страстная пятница. В 2018 году она выпадает на 6 апреля. В этот день в церквях прекращается колокол, а верующие почти ничего не едят. Считается, что именно в Страстную пятницу Иисус Христос принес себя в жертву и был распят, чтобы воскреснуть через три дня и потом подняться. По сей день церковь рекомендует хозяйкам завершить приготовления к Пасхе. При этом в народе считается, что в пятницу лучше красить яйца и печь куличи.
Перед началом работы хозяйки должны прочитать «Отче наш», а затем произнести «Господи, благослови» и только потом приступать к готовке. Также с выпечкой связано еще одно поверье: вкусной и красивой пасха будет только в том случае, если никто не будет видеть тесто. А во время выпекания нельзя громко говорить.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Страстная неделя, традиции
- Курс валют на сегодня, 2 июля
- Прогноз банкиров - что будет с долларом
- Доллар и евро снова подорожали, Курс валют на 2 ноября
- Прогноз курса валют: считайте копейки
- В Донбассе мошенник "выручил" бабушку, поменяв ей евро в связи со вступлением в ЕС
- Курс НБУ на 21 марта: доллар подешевел, евровалюта стала дороже
- Не поделили парковку: в оккупированном Донецке прогремел взрыв20:58
- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ20:20
- «Мы хотим диалога»: Хуг обяснил причину встречи в главарями ОРДЛО18:57
- Пенсионеры из зоны АТО смогут проверить дату пересечения КПВВ на сайте ПФУ17:49
- Переселенцы с апреля смогут подать заявки на «доступное жилье» в онлайн-режиме17:00
- «Улучшаем связь»: оккупанты сообщили о перебоях в работе «Феникса» в Енакиево16:30
- Строительство Крымского моста: озвучены новые проблемы для Украины15:40
- В мариупольском порту будут строить зерновой терминал14:35
- В Донбассе вступило в силу «пасхальное перемирие»11:00
- Донецкий художник раскритиковал донбасских "пацифистов"10:45
- Врач по договору: на что может рассчитывать пациент22:07
- Россия объявила о высылке шведских и чешских дипломатов21:32
- Страстная неделя: чего категорически нельзя делать21:15
- Не поделили парковку: в оккупированном Донецке прогремел взрыв20:58
- Илон Маск получил разрешение на запуск всемирной Wi-Fi сети20:40
- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ20:20
- Врачи подсказали, как быстро уснуть и хорошо выспаться20:00
- Лавров выдворил из России 13 украинских дипломатов – Климкин19:45
- Росиия требует доступа к дочери Сергея Скрипаля — Юлии19:30
- Бейте в набат, если вам пополнили счет: новое мошенничество19:18
- Врачи подсказали, как быстро уснуть и хорошо выспаться20:00
- Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь18:38
- Об этих вредных свойствах цитрусовых многие не знают17:35
- Диетологи рассказали, как отказаться от употребления сладкого15:58
- Самые везучие знаки зодиака08:05
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Оператор Vodafone собирается запустить связь 4G в 20 городах Украины
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе
- Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга