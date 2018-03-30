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Украина после военного переворота: изложен сценарий оккупации
«Если бы такой вариант произошел, представьте себе, какие месседжи запустили бы в Российской Федерации. Мы сразу бы имели полномасштабную войну», — говорится в блоге военного журналиста Мирослава Гая.
После военного переворота в Украине начался бы социальный хаос и произошло бы прекращение всех программ финансирования и сотрудничества со стороны мирового сообщества, отмечает он.
«Соответственно произошла бы частичная или полная оккупация Российской Федерацией. Потому что армия, надо понимать, — это сложный механизм, который требует финансового вливания, в частности материального. Это обеспечение поддерживается гражданскими институтами и международными донорами соответственно. Поэтому если бы сейчас у нас произошел военный переворот и фактически страна стала бы банкротом, у нас бы и армия соответственно стала бы несостоятельной для полноценной защиты от внешней агрессии», — пояснил Гай.
По его словам, большинство украинских военных не поддерживает идею переворота.
«Даже обычные командиры взводов и рот понимают, что в первую очередь, когда приходишь к власти даже путем переворота, возникает вопрос: что делать дальше? Кто возьмет на себя ответственность за страну, кто за социальное обеспечение, кто сможет гарантировать, что страна после такого сценария не попадет в плен хаоса, социального катаклизма, полной дезорганизации, потери управления?» — подчеркивает Гай.
Информацию о возможности силового переворота в Украине в первую очередь распространяют пророссийские организации, сообщил журналист.
«Это идеи, мысли, мечты Кремля. Они навязываются украинскому информационному полю, тем более когда политики высокого уровня начинают продвигать идею, делать ее возможной на словах. Это очень плохой знак, это означает, что информационная война с нашей стороны проваливается», — убежден Гай.
P.s. Возможно кто то начнёт говорить о «зраде», а кто то назовёт нас «порохоботами».
Но это мнение имеет право на жизнь. И вполне возможно, что этим просто кто то пользуется, в своих «кондитерских» интересах.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, военный переворот
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