Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинцев предупредили о резком росте тарифов на отопление

30.03.2018 11:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцев предупредили о резком росте тарифов на отопление

Сергей Пинчук, эксперт в области теплоснабжения, заявил о том, что если в Украине газ подорожает на десять процентов, то уже в следующем отопительном сезоне украинцы будут платить за отопление примерно на 8 процентов больше, чем сейчас, информирует replyua.netсо ссылкой на Обозреватель. 

«Сейчас никто вам не может сказать, как повысят тариф на отопление уже к следующему сезону. Правительство приняло решение на 2 месяца продлить постановление, которое фактически действующую цену на газ заморозило до июля. Думаю, даже в правительстве не знают, что будет с тарифом», - отметил Пинчук. 

Вообще, может быть несколько сценариев развития ситуации, и во втором варианте не исключается, что правительство не решится еще раз взвинтить цены на газ. Кабмин продолжает переговоры с МВФ, чтобы найти такую формулу расчета тарифов, чтобы в конечном итоге они не стало шоком для народа. Нужно отметить, что, согласно действующему постановлению, газ должен подорожать на 60 процентов. 



Теги: Донбасс, отопление, повышение тарифов, тарифы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх