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Украинцев предупредили о резком росте тарифов на отопление
Сергей Пинчук, эксперт в области теплоснабжения, заявил о том, что если в Украине газ подорожает на десять процентов, то уже в следующем отопительном сезоне украинцы будут платить за отопление примерно на 8 процентов больше, чем сейчас, информирует replyua.netсо ссылкой на Обозреватель.
«Сейчас никто вам не может сказать, как повысят тариф на отопление уже к следующему сезону. Правительство приняло решение на 2 месяца продлить постановление, которое фактически действующую цену на газ заморозило до июля. Думаю, даже в правительстве не знают, что будет с тарифом», - отметил Пинчук.
Вообще, может быть несколько сценариев развития ситуации, и во втором варианте не исключается, что правительство не решится еще раз взвинтить цены на газ. Кабмин продолжает переговоры с МВФ, чтобы найти такую формулу расчета тарифов, чтобы в конечном итоге они не стало шоком для народа. Нужно отметить, что, согласно действующему постановлению, газ должен подорожать на 60 процентов.
Теги: Донбасс, отопление, повышение тарифов, тарифы
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