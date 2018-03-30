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«Укрзализныця» запускает новый дизель-поезд
30 марта «Укрзализныця» планирует запустить новый дизель-поезд. Модернизированный состав будет следовать по маршруту «Кишинев-Одесса». Сообщение об этом сделал и.о. председателя правления «Укрзализныци» Е.Кравцов на свой странице в социальной сети.
«Отныне добраться из Кишинева до Одессы можно будет в вагонах с местами для сидения менее чем за 4 часа. Благодаря договоренностям с пограничниками будет экономиться время прохождения границы – в сравнении с предыдущим расписанием поезд ускорен на полчаса. Пассажиры получат лучший сервис и демократичные цены на билеты», — рассказал он.
Это не первая инициатива «Укрзализныци» за последнее время. Недавно был запущен поезд из вагонов-трансформеров, которые были произведены в Украине. Поезд следует по маршруту из Киева в Запорожье. Из столицы выходит ночной экспресс, а из Запорожья – «Интерсити».
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, поезд, Укрзализниця
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