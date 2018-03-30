В апреле подорожают железнодорожные билеты

30.03.2018 13:55

«Укрзалізниця» скорректировала стоимость проезда в поездах.



На 2018 год запланировано повышение стоимости железнодорожных билетов приблизительно на 25%. Соответствующий приказ был одобрен Министерством инфраструктуры 23 марта 2018 года.



Хотя раньше анонсировалось увеличение стоимости проезда лишь на 20%.



Информация об этом появилась на ведомственном сайте. В сообщении сказано, что повышение цен – это вынужденный шаг, который направлен не на получение дополнительной прибыли, а обеспечение стабильности и качества перевозок.



Как стало известно журналистам ZI, индексация тарифов пройдет в два этапа. Первый стартует в апреле. Предположительно, с 1 числа. Цены на железнодорожные билеты вырастут на 12%. Второй этап подорожания придется на октябрь. Тогда пассажирские перевозки вырастут в цене еще на 12%.



Неизменной останется только цена на проезд в вагонах первого класса поездов «Интерсити +».

Также «Укрзалізниця» на апрель увеличила количество дополнительных поездов по самым популярным направлениям.

Источник: http://zi.dn.ua