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В апреле подорожают железнодорожные билеты

30.03.2018 13:55
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В апреле подорожают железнодорожные билеты

«Укрзалізниця» скорректировала стоимость проезда в поездах.

На 2018 год запланировано повышение стоимости железнодорожных билетов приблизительно на 25%. Соответствующий приказ был одобрен Министерством инфраструктуры 23 марта 2018 года.

Хотя раньше анонсировалось увеличение стоимости проезда лишь на 20%. 

Информация об этом появилась на ведомственном сайте. В сообщении сказано, что повышение цен – это вынужденный шаг, который направлен не на получение дополнительной прибыли, а обеспечение стабильности и качества перевозок.

Как стало известно журналистам ZI, индексация тарифов пройдет в два этапа. Первый стартует в апреле. Предположительно, с 1 числа. Цены на железнодорожные билеты вырастут на 12%. Второй этап подорожания придется на октябрь. Тогда пассажирские перевозки вырастут в цене еще на 12%.

Неизменной останется только цена на проезд в вагонах первого класса поездов «Интерсити +».

Также «Укрзалізниця» на апрель увеличила количество дополнительных поездов по самым популярным направлениям.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, билеты, Укрзализниця, подорожание
 
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