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В Харькове из автомата расстреляли кавказцев, есть жертвы

30.03.2018 13:05
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В Харькове из автомата расстреляли кавказцев, есть жертвы

В Харькове возле одного из ресторанов произошла стрельба, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранение.

Со ссылкой на источник в правоохранительных органах СМИ сообщают, что инцидент произошел в четверг, 29 марта, около 23:00 в районе Новых Домов в Харькове.

Отмечается, что компания граждан из Кавказа вышла из ресторана, к ним подъехал автомобиль, пассажиры которого выпустили автоматную очередь.

В результате стрельбы один человек (гражданин Азербайджана) погиб, еще один (гражданин Грузии) получил огнестрельное ранение.

На данный момент в Харькове введен план-перехват. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Продолжаются первоочередные следственные действия.

Отметим, что официального заявления по факту происшествия на данный момент не было.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Харьков, жертвы, расстрел
 
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