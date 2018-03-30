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В Одесскую область из Африки прилетели "крылатые зебры"

30.03.2018 15:03
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В Одесскую область из Африки прилетели "крылатые зебры"

Эта редкая птица занесена в Красную книгу Украины

В Одесскую область возвращаются с зимовки перелетные птицы. Некоторые следуют дальше на север, некоторые остаются на гнездовье. Так, вчера в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зафиксировали стаю шилоклювок, которых за характерный окрас называют "крылатыми зебрами". Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил эколог Иван Русев.

"Крылатые зебры" – шилоклювки, одни из грациозных птиц НПП "Тузловские лиманы" сегодня прилетели к нам из Африки. Эта редкая птица занесена в Красную книгу Украины. Надеемся, что они займут острова, которые работники нацпарка вместе с волонтерами строили для них в 2017 году", – отметил Русев.

Накануне сообщалось, что в Одесской области спасли птицу с рубиновыми глазами.  Жители Одесской области помогли перезимовать черношеей поганке. Очаровательную птицу с ярко-красными глазами приютила семья из поселка Татарбунары, а затем ее передали в национальный природный парк. Как рассказал эколог Иван Русев, птицу уже выпустили в природную среду.

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, Африка, птицы, Одесская область
 
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