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В Украине отменили валютный лимит: что изменится

30.03.2018 08:52
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В Украине отменили валютный лимит: что изменится

В Национальном банке Украины (НБУ) приняли решение об отмене ряда административных ограничений при осуществлении валютных операций

Как стало известно из сообщения НБУ, это произошло в связи с «благоприятной ситуацией на валютном рынке». Изменения введены для банков и бизнеса. Так, уже с 30 марта будет отменен суточный лимит на куплю-продажу банками валюты.

Среди прочих мер Национальный банк расширил возможности банков для проведения операций с иностранной валютой на межбанковском рынке.

«Ранее размер разрешенного сальдо купли-продажи банками иностранных валют и банковских металлов в течение одного рабочего дня составил 0,5%, а с 4 августа 2017 года — 1% от размера регулятивного капитала. С 30 марта текущего года это требование прекратит действовать, а затем будут отменены и меры воздействия за ее нарушение», — сказано в сообщении.

Напомним, стало известно, какой курс основных мировых валют может ожидать украинцев летом 2018 года.

Свое мнение по этому поводу выразили несколько экспертов. Так, они уверены, что к середине 2018 года продолжится сезонное укрепление гривны, национальная валюта может подорожать до 25-26 грн за доллар.

«Движение гривны к отметкам в 25 грн/$1 — вполне реальный сценарий до лета этого года», — полагают эксперты.

Как сообщала Politeka, Кабмин изменил требования к информации, которая представлена на вывесках автозаправочных станций. Так, правительство отменило норму об обязательном размещении дифференцированной информации о ценах и видах дизельного топлива в зависимости от содержания серы.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, валюта, лимит, отмена
 
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