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Врач по договору: на что может рассчитывать пациент
Министерство здравоохранения Украины обнародовало приказ об утверждении порядка оказания первичной медицинской помощи.
"МедОбоз" решил разобраться в документе и выяснить, что же будет входить в обязанности врача первичной медицинской помощи.
Итак, согласно документу, в обязанности врача, с которым вы подписали договор, будет входить:
-
Организация обеспечения пациентов медицинскими услугами, в том числе диагностическими исследованиями (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкоза крови, общий холестерин, измерение артериального давления, электрокардиограмма, измерение веса, роста, окружности талии, быстрые тесты на беременность, тропонины, ВИЧ, вирусные гепатиты);
-
Предоставление отдельных услуг по первичной медицинской помощи по месту жительства пациента либо посредством средств телекоммуникации;
-
Проведение диагностики и лечения наиболее распространенных болезней, травм, отравлений, патологических, физиологических (во время беременности) состояний;
-
Динамическое наблюдение, диагностика и лечение пациентов с хроническими заболеваниями;
-
Предоставление в пределах ПМП неотложной медицинской помощи в случае расстройства физического или психического здоровья пациентам, если такое расстройство случилось во время визита пациента к врачу и если пациент не требует экстренной, вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;
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Направление в соответствии с медицинскими показаниями пациентов к узкопрофильным специалистам;
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Взаимодействие с врачами вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи с целью своевременного диагностирования и оказания помощи пациенту;
-
Проведение профилактических мероприятий для пациентов, имеющих факторы риска развития отдельных заболеваний;
-
Проведение профилактических мероприятий, в том числе: вакцинации, подготовки и отправки сообщений об инфекционном заболевании, пищевом или остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку, эпидемиологических обследований единичных случаев инфекционных болезней;
-
Предоставление консультаций, направленных на профилактику или устранение вредных привычек;
-
Динамическое наблюдение за неосложненной беременностью;
-
Наблюдения за здоровым младенцем;
-
Предоставление некоторых услуг паллиативной медпомощи (оценка состояния и степени боли пациента, назначение лекарств и пр.) или направление на получение паллиативной помощи, выходящей за пределы его компетенции;
-
Назначение медикаментов, в том числе и рецептурных;
-
Ведение первичной учетной документации, оформление справок, листков нетрудоспособности и направлений для прохождения медико-социальной экспертизы, а также врачебных свидетельств о смерти.
Теги: Донбасс, врачи, реформа, медицина
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