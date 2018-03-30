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Врач по договору: на что может рассчитывать пациент

30.03.2018 22:07
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Врач по договору: на что может рассчитывать пациент

Министерство здравоохранения Украины обнародовало приказ об утверждении порядка оказания первичной медицинской помощи.

"МедОбоз" решил разобраться в документе и выяснить, что же будет входить в обязанности врача первичной медицинской помощи.

Итак, согласно документу, в обязанности врача, с которым вы подписали договор, будет входить:

  • Организация обеспечения пациентов медицинскими услугами, в том числе диагностическими исследованиями (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкоза крови, общий холестерин, измерение артериального давления, электрокардиограмма, измерение веса, роста, окружности талии, быстрые тесты на беременность, тропонины, ВИЧ, вирусные гепатиты);

  • Предоставление отдельных услуг по первичной медицинской помощи по месту жительства пациента либо посредством средств телекоммуникации;

  • Проведение диагностики и лечения наиболее распространенных болезней, травм, отравлений, патологических, физиологических (во время беременности) состояний;

  • Динамическое наблюдение, диагностика и лечение пациентов с хроническими заболеваниями;

  • Предоставление в пределах ПМП неотложной медицинской помощи в случае расстройства физического или психического здоровья пациентам, если такое расстройство случилось во время визита пациента к врачу и если пациент не требует экстренной, вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;

Новые правила обращения к врачу в Украине: появился подробный перечень услуг

  • Направление в соответствии с медицинскими показаниями пациентов к узкопрофильным специалистам;

  • Взаимодействие с врачами вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи с целью своевременного диагностирования и оказания помощи пациенту;

  • Проведение профилактических мероприятий для пациентов, имеющих факторы риска развития отдельных заболеваний;

  • Проведение профилактических мероприятий, в том числе: вакцинации, подготовки и отправки сообщений об инфекционном заболевании, пищевом или остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку, эпидемиологических обследований единичных случаев инфекционных болезней;

  • Предоставление консультаций, направленных на профилактику или устранение вредных привычек;

  • Динамическое наблюдение за неосложненной беременностью;

  • Наблюдения за здоровым младенцем;

  • Предоставление некоторых услуг паллиативной медпомощи (оценка состояния и степени боли пациента, назначение лекарств и пр.) или направление на получение паллиативной помощи, выходящей за пределы его компетенции;

  • Назначение медикаментов, в том числе и рецептурных;

  • Ведение первичной учетной документации, оформление справок, листков нетрудоспособности и направлений для прохождения медико-социальной экспертизы, а также врачебных свидетельств о смерти.

Источник: https://from-ua.com 


Теги: Донбасс, врачи, реформа, медицина
 
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