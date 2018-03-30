Врач по договору: на что может рассчитывать пациент

30.03.2018 22:07

Министерство здравоохранения Украины обнародовало приказ об утверждении порядка оказания первичной медицинской помощи.

"МедОбоз" решил разобраться в документе и выяснить, что же будет входить в обязанности врача первичной медицинской помощи.

Итак, согласно документу, в обязанности врача, с которым вы подписали договор, будет входить:

Организация обеспечения пациентов медицинскими услугами, в том числе диагностическими исследованиями (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкоза крови, общий холестерин, измерение артериального давления, электрокардиограмма, измерение веса, роста, окружности талии, быстрые тесты на беременность, тропонины, ВИЧ, вирусные гепатиты);

Предоставление отдельных услуг по первичной медицинской помощи по месту жительства пациента либо посредством средств телекоммуникации;

Проведение диагностики и лечения наиболее распространенных болезней, травм, отравлений, патологических, физиологических (во время беременности) состояний;

Динамическое наблюдение, диагностика и лечение пациентов с хроническими заболеваниями;

Предоставление в пределах ПМП неотложной медицинской помощи в случае расстройства физического или психического здоровья пациентам, если такое расстройство случилось во время визита пациента к врачу и если пациент не требует экстренной, вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;

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