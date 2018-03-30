За спам – в тюрьму: в Украине хотят жестко наказывать провайдеров и операторов

30.03.2018 12:20

За назойливые смс — штраф. Операторы: обвинять нас некорректно

Украинский парламент снова объявил войну спаму. Народные депутаты хотят штрафовать провайдеров и операторов мобильной связи на миллионы гривен. "Сегодня" разобралась в парламентской инициативе и узнала мнение операторов.

Больше штрафов

Это уже не первая попытка нардепов бороться со спамом. В августе прошлого года в парламенте уже регистрировали похожую инициативу, но тогда эксперты законопроект признали сырым, а штрафы и наказания — недостаточно высокими. В итоге авторы документа отозвали его 14 марта этого года. В новой версии законопроекта отмечается, что спам — это "электронные, текстовые или мультимедийные сообщения рекламного, комерческого характера, которые рассылаются потребителю без его предварительного согласия".

Авторы инициативы хотят, чтобы мобильные операторы и интернет-провайдеры защищали своих абонентов, блокируя номера и ресурсы, которые рассылают спам через СМС, электронную почту и мессенджеры. Абонент сможет пожаловаться на спам, и его обращение обязательно должно быть рассмотренно. И даже если человек не против навязчивой рекламы, то компании все равно должны предварительно получить его разрешение по запросу. Операторов также планируют обязать проверять массовую рассылку на предмет спама, запретить принимать сообщения, если они содержат спам-элементы, и ввести идентификацию личностей, делающих массовые рассылки.

Предложенные парламентариями санкции за нарушение этих правил достаточно внушительные — штраф за умышленное распространение спама сегодня может составить 1,7 млн грн. Наказание предполагается как для компаний, которые инициируют массовую рассылку, так и для операторов мобильной и интернет-связи. Наказание будет гораздо суровее, если спам содержал вредоносные программы и вызвал поломку компьютера или телефона: закопроектом ужесточается уже действующая в УК статья — к тюремному сроку в три года добавляется свыше 3,7 млн грн (1000 минимальных зарплат).

Операторы

Представители одного мобильного оператора нам неофициально рассказали, что предложенные нормы не содержат механизмов борьбы со спамом. Мол, вместо этого все обязательства контролировать спам-поток ложатся на плечи провайдеров, как и санкции за нарушение этих правил. Спикер "Укртелекома" Михаил Шуранов отмечает, что техническая возможность блокировать спамеров есть:

"Некоторые мобильные операторы предлагают так называемые блэк-листы — человек покупает эту услугу и сам выбирает, кого блокировать. Если же речь идет о глубоком анализе трафика, то этот вопрос еще только обсуждается на уровне государства, это должна быть прерогатива СБУ, и для этого необходимы технические средства для анализа трафика".

Шуранов добавляет, что по закону операторы не несут ответственность за содержание сообщений, которые передают.

"Обвинять операторов, что они будут виноваты в спаме, не совсем корректно. Надо рассматривать как раз те организации, которые рассылают эти сообщения, электронные письма или делают звонки, — объяснил нам специалист. — Еще один вопрос: кто определяет, является ли сообщение спамом, или нет. Например, банк рассылает несколько сообщений в день на одного абонента. Кто должен решать: это спам или нет? Как оператор может решить за клиента, хочет тот получать ту или иную информацию? И мы пытаемся обратить внимание нардепов, что оператор в данном случае выполняет просто роль канала, передающего информацию".

Источник: https://www.segodnya.ua