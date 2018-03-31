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Декларации о доходах украинской власти: миллионы и подсвечники Турчинова
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов задекларировал за 2017 год 2,6 миллиона гривен доходов.
В электронной декларации Турчинова, размещенной на сайте Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), сообщается, что заработная плата секретаря СНБО составила 731 тысячу гривен, проценты в АО "Ощадбанк" – 1 миллион 890 тысяч гривен.
Его жена Анна Турчинова задекларировала 142,6 тысяч гривен заработной платы в Национальном педагогическом университете им. Драгоманова и 65,4 тысячи страховых выплат.
Турчинов указал в декларации 964,7 тысяч долларов, почти 10 тысяч евро и 49,7 тысяч гривен на счетах в "Ощадбанке" и 700 тысяч долларов, 3 тысячи евро и 110 тысяч гривен наличными. Его жена - 492 евро и 659 гривен в "Ощадбанке".
Все перечисленные средства являются общей собственностью супругов.
Секретарь СНБО и его жена имеют в общей собственности квартиру в Киеве площадью 181,8 кв. м., а также два машиноместа.
Также супруги владеют легковым автомобилем Toyota Highlander 2013 года выпуска.
Кроме того, Турчинов задекларировал 27 старинных церковных книг, 12 картин, а также набор из часов и двух подсвечников.
В декларации также указано авторское право на ряд произведений, в частности художественный фильм и литературное произведение "Иллюзия страха", произведения "Свидетельство", "Тайная вечеря", "Пришествие" и ряд монографий на тему теневой экономики.
Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман, согласно его декларации о доходах, заработал в прошлом году больше, чем президент Петр Порошенко.
А спикер украинского парламента Андрей Парубий рассказал о чердаке и квартирах.
Теги: Украина, Турчинов, доход, декларация
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