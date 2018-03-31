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Декларации о доходах украинской власти: миллионы Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко задекларировал за 2017 год 16,3 млн гривен доходов, сообщается на официальном сайте главы государства.
В частности, 336 тыс. гривен составила его заработная плата, которую он перечислил на благотворительные цели, а 15,8 млн гривен - проценты по депозитам. Также отмечается, что сумма средств на банковских счетах Порошенко уменьшилась за год на 430 тыс. долларов.
"Около двухсот миллионов гривен в 2017 году составили расходы на благотворительную деятельность: социальные, культурные, медицинские программы, поддержка армии", - сказано в сообщении на сайте главы государства.
При этом в сообщении отмечается, что эти расходы не задекларированы, поскольку подобная деятельность осуществлялась не физическим лицом, а всеукраинской организацией "Благотворительный фонд Порошенко" и юридическими лицами, бенефициарным владельцем которых является Порошенко.
Также в сообщении говорится, что Президент задекларировал расходы на отдых на Мальдивах в январе.
"Те деньги были официально перечислены в безналичной форме с ранее задекларированных собственных счетов с соблюдением банковского и налогового законодательства Украины. Сумма - в два раза меньше цифры, которые фигурировали в СМИ. Ни копейки не потрачено из государственного бюджета", - сказано в сообщении. Однако какая-то конкретная сумма расходов не указана.
Теги: Украина, декларация, Порошенко, доходы
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