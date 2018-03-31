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Декларации о доходах украинской власти: спикер Парубий рассказал о чердаке и квартирах
Спикер украинского парламента Андрей Парубий на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что он выполнил свой гражданский долг: заполнил электронную декларацию и задекларировал свое имущество и доходы за 2017 год.
Парубий задекларировал за 2017 год 288 тыс. 721 грн зарплаты, а также подарков от родственников на 443 тыс. 751 грн. Согласно внесенным данным, спикер ВР в 2017 году стал владельцем квартиры площадью более 90 кв. во Львове (стоимость 740 тыс. грн). Наличными Парубий держит 340 тыс. грн и почти 31 тыс. долл. Жена Парубия получила в 2017 году 47 тыс. 670 зарплаты. Как и в предыдущих декларациях, глава парламента указал гостиничный номер в Киеве, еще одну квартиру во Львове, право собственности супругов на жилой дом и земельный участок в Львовской области, а также два автомобиля (Suzuki и Peugeot).
"К сожалению, в прошлом году некоторые СМИ не совсем корректно комментировали мою декларацию, поэтому хочу сразу рассказать, - делится глава ВР. - В частности, в моей декларации указано, что 15 декабря 2017 я приобрел право собственности на квартиру во Львове площадью 92,1 кв. м. Чтобы было понятно: это не новоприобретенная квартира, а та, в которой уже много лет живу вместе с семьей. После женитьбы я все время проживал с семьей вместе со своим отцом в квартире во Львове, над его квартирой переоборудовал чердак в отдельную мансарду. Фактически, родительская квартира и переоборудовано чердак над ней были отдельными помещениями, но в документах значились как один объект недвижимости. Все это помещение было оформлено на моего отца и моего брата".
По словам Парубия, ему раньше не хватало времени, чтобы документально упорядочить имущественные дела.
"Но в прошлом году, после того как информация с моей декларации была некорректно расценена, решил таки навести порядок в документах, - отмечает он. - Поэтому вместе с семьей решили оформить каждую квартиру как отдельную. И соответственно я переоформил свое право собственности на квартиру. Это произошло путем дарения от моих близких родственников, о чем указано в моей декларации. Также я задекларировал гостиничный номер, в котором проживаю в Киеве, и имущество, которое принадлежит моей жене".
Как и в декларации прошлого года, Парубий отметил, что его жене принадлежит земельный участок во Львовской области площадью 11 соток с домиком на ней общей площадью 32 кв.м, а также квартира во Львове площадью 21,6 кв.м.
Также спикер задекларировал семейную квартиру во Львове площадью 41,58 кв.м, в которой хоть и не проживает и не владею, но был там зарегистрирован.
"В этой квартире я не имею никакой доли собственности, более того - по состоянию на сейчас я уже выписан из этой квартиры, - сообщил Парубий. - Призываю всех коллег народных депутатов, государственных служащих прозрачно задекларировать все имущество и доходы. Это наш долг. И это нормально".
Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман, согласно его декларации о доходах, заработал в прошлом году больше, чем президент Петр Порошенко.
Теги: Украина, доход, декларация, Парубий
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