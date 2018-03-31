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Геращенко: Россия, по традиции, действует подло и больно
Член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко прокомментировала "зеркальный ответ" России на высылку Украиной дипломатов РФ.
"Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, которые занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 наших действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и 5 - из нашего консульства в Ростове. Именно там происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными", - сообщила Геращенко.
По ее словам родственники политзаключенных волнуются, сможет ли теперь украинское консульство полноценно работать, выполнять работу по защите украинцев.
"Да, нагрузка и давление на наших консулов, которые остаются работать в Мордоре, увеличится, но они осознают свою ответственность и высокую миссию. Они и в дальнейшем в полном объеме будут выполнять свои обязанности, добиваться доступа в тюрьмы, будут на судах", - заверила Геращенко.
По ее мнению, для помощи консулам, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий немедленно должен заработать департамент по поддержке семей заложников и политзаключенных.
"Также я как уполномоченный президента планирую обратиться ко всем посольствам стран ЕС и G7, с просьбой, чтобы их представители в РФ посещали все суды над украинцами и крымскими татарами - в Москве, Ростове, везде, где проходит этот фарс. Это будет жест солидарности с Украиной, выступившей солидарно с Британией и миром", - заявила Геращенко.
Она добавила, что в отличие от украинских консулов, российские консулы не занимаются судьбами "ихтамнетов".
"У российского военного Агеева, о котором рыдала либеральная НГ, российский консул был раз, у некоторых из 20 осужденных россиян - ни разу", - сообщает Геращенко.
Напомним, что 30 марта Россия объявила персонами нон грата 13 украинских дипломатов. Это было сделано в ответ на высылку Украиной 13 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" (отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери). Всего ответные меры РФ, связанные с высылкой российских дипломатов по "делу Скрипаля", коснулись более 20 стран.
Теги: Украина, Россия, Геращенко, дипломатия, политзаключенные
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