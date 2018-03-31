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Эксперт: Луценко с Медведчуком стравил Порошенко
Политолог и директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко прокомментировал недавний "наезд" Генпрокурора Украины Юрия Луценко на лидера общественной организации "Украинский выбор", кума президент РФ Владимира Путина, спецпредставителя Украины в минской гуманитарной подгруппе Виктора Медведчука.
"Луценко прямо и публично обвинил Медведчука в вероятной организации вероятного госпереворота. Медведчук не испугался этого громкого, но стыдливого обвинения и выступил с большим интервью. Медведчук смело заявил в интервью Би-Би-Си, что он не боится арестов, тем более очной ставки с Савченко и Рубаном - одну он не знает, а другого не помнит", - пишет Небоженко на своей странице в Фейсбуке.
По мнению эксперта, Луценко, связывая Савченко, Рубана и Медведчука в преступную группу, больше рассчитывал на политический эффект своего заявления, чем на правовые последствия или на реальную информацию от СБУ.
"Но те не сильно старались, ради какого-то Генпрокурора, который мечтает стать президентом или хотя бы премьер-министром Украины, - считает политолог. - После 2014 года "СБУ-2" уже не то. Сам же Луценко завис между небом и землей. В Кабмин его не берут. "Могучая тройка" - Аваков, Яценюк и Гройсман стеной стоят против похотливого желания Луценко соскочить с Генпрокуратуры и поработать в Кабмине, ну хотя бы, первым вице-премьером по силовым министерствам и ведомствам. А Турчинов, как глава СНБО, зубами держится за свою должность. У него колоссальная власть, но нет покровителя, своей партии или чужих денег на политический проект. Поэтому Луценко, не смотря на бурную активность, приходится тянуть лямку Генпрокурора, стравливать руководство САП и НАБУ, но без каких-либо надежд на реальные успехи в борьбе с коррупцией".
Небоженко отмечает: "Конфликт между Генпрокурором Луценко и другом Путина легендарным Медведчуком может разрешиться только в кабинете украинского президента Порошенко, а не силой закона. Для этого даже не нужно звонка Путина президенту Украины. И никакое ГПУ или СБУ не подымет руку на Медведчука. ГПУ и СБУ просто бояться связываться с Медведчуком. Но сам конфликт между всесильным Медведчуком и Луценко состоялся, выплыл на поверхность общественного мнения и стал публичным. Еще никто за последние 20 лет не подымал голос и руку на неприкасаемого "куратора Кремля" в Украине Медведчука".
По мнению политолога, таким образом президент Порошенко повторил свой старый трюк.
"Дело в том, что и Луценко и Медведчук входят в узкий круг ближайших друзей-партнеров по бизнесу и политике президента Порошенко, - поясняет эксперт. - Стравив между собой Медведчука и Луценко, Порошенко эффектно ослабил одного и другого, а себя сделал арбитром в их конфликте. Точно так он действовал в конфликте между Аваковым и Саакашвили, дискредитировав обоих в глазах политикума и общественного мнения".
Небоженко считает, что конфликт между Луценко и Медведчуком, по замыслу Порошенко, должен привести к понижению их влияния на политику и бизнес, уменьшить их амбиции.
"Теперь президент Порошенко объяснит хитрому Луценко, что он не может претендовать на Кабмин или СНБО, так как его не любит Москва, раз он обидел Медведчука. И против будет Вашингтон, раз он выдал агентов НАБУ и наехал на ФБР США. С такой характеристикой нельзя лезть в Кабмин и можно оставаться только Генпрокурором, до тех пор, пока Порошенко не придумает ему новую драматическую роль в очередной политической интриге. А Медведчуку придется отказаться от своей роли монополиста в организации тайной связи между Путиным и Порошенко", - предполагает Небоженко.
По мнению политолога, Порошенко уже устал от своего окружения, которое научилось использовать его больше, чем он их.
"Они уже хорошо изучили его повадки, знают его страхи и надежды, его врагов и друзей, - поясняет Небоженко. - Они цинично эксплуатируют его тайную мечту остаться на второй срок президентом Украины. Ни у кого в окружении президента нет новых идей, как безболезненно сохранить власть еще на несколько лет, выиграть второй раз президентские выборы, кроме одного,- использования админресурса и уничтожения своих политически соперников на выборах. Но и этот план с нынешним окружением президента Украины уже выполнить нельзя. Они все страшно разбогатели и уже не хотят рисковать свои богатством, властью и будущим, ради Порошенко".
Теги: политика, Украина, Луценко, Порошенко, Медведчук
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