СБУ закрыла въезд в Украину 60 российским дипломатам

31.03.2018 20:19

Служба безопасности Украины закрыла въезд в Украину 60 гражданам РФ, которых выдворены из Соединенных Штатов Америки, за причастность к деятельности спецслужб страны агрессора. Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата.



Запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта.



Ранее, 27 марта СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, причастных к разведслужбам РФ, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипача и его дочери.



Председатель СБУ Василий Грицак подчеркнул, что их деятельность является дерзким издевательством над одной из ключевых функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.



Акцентируя внимание на опыте Украины в противодействии гибридной агрессии РФ, глава СБУ подчеркнул, что российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности.

Напомним, что 30 марта Россия объявила персонами нон грата 13 украинских дипломатов. Это было сделано в ответ на высылку Украиной 13 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" (отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери). Всего ответные меры РФ, связанные с высылкой российских дипломатов по "делу Скрипаля", коснулись более 20 стран.

"Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, которые занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 наших действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и 5 - из нашего консульства в Ростове. Именно там происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными", - прокомментировала "зеркальный ответ" России на высылку Украиной дипломатов член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.