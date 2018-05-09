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В Украине «заработал» закон о кибербезопасности: что надо знать каждому
Сегодня, 9 мая, в Украине вступил в силу закон о кибербезопасности, согласно которому будет создано сразу несколько важных структур
Об этом говорится в тексте закона.
Так, согласно документу, в Украине должна будет появиться Национальная телекоммуникационная сеть и Государственный центр киберзащиты. Более того, должна будет сформирована правительственная команда реагирования на компьютерные ЧП CERT-UA.
Также в законе определяются основные объекты киберзащиты, которые составляют критическую инфраструктуру страны.
Обратим внимание, что согласно закону, президент координирует деятельность в сфере кибербезопасности через возглавляемый им Совет национальной безопасности и обороны.
Напомним, США решили удвоить помощь Украине для усиления кибербезопасности. Вместо планируемых пяти миллионов долларов выделят десять. Об этом сказал помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на брифинге после встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Администрации Президента.
Как писала Politeka, в Украине начал работу Центр реагирования на киберугрозы, который будет отвечать за информационную защиту целого ряда предприятий.
«Мы запускаем Центр реагирования на киберинциденты. Он будет работать над предотвращением киберугроз, а также их безотлагательной локализацией. Уже создан защитный контур, который обеспечивает кибербезопасность всех госучреждений и объектов инфраструктуры», — сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.
Более того, по словам чиновника, центр будет взаимодействовать с международными организациями.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, закон, Интернет, кибератака
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