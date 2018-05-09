В Украине «заработал» закон о кибербезопасности: что надо знать каждому

09.05.2018 18:36

Сегодня, 9 мая, в Украине вступил в силу закон о кибербезопасности, согласно которому будет создано сразу несколько важных структур

Об этом говорится в тексте закона.

Так, согласно документу, в Украине должна будет появиться Национальная телекоммуникационная сеть и Государственный центр киберзащиты. Более того, должна будет сформирована правительственная команда реагирования на компьютерные ЧП CERT-UA.

Также в законе определяются основные объекты киберзащиты, которые составляют критическую инфраструктуру страны.

Обратим внимание, что согласно закону, президент координирует деятельность в сфере кибербезопасности через возглавляемый им Совет национальной безопасности и обороны.

Напомним, США решили удвоить помощь Украине для усиления кибербезопасности. Вместо планируемых пяти миллионов долларов выделят десять. Об этом сказал помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на брифинге после встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Администрации Президента.

Как писала Politeka, в Украине начал работу Центр реагирования на киберугрозы, который будет отвечать за информационную защиту целого ряда предприятий.

«Мы запускаем Центр реагирования на киберинциденты. Он будет работать над предотвращением киберугроз, а также их безотлагательной локализацией. Уже создан защитный контур, который обеспечивает кибербезопасность всех госучреждений и объектов инфраструктуры», — сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Более того, по словам чиновника, центр будет взаимодействовать с международными организациями.

Источник: Politeka