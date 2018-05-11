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Под наблюдением: в поездах "Укрзалізниці" появятся камеры

11.05.2018 09:48
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Под наблюдением: в поездах "Укрзалізниці" появятся камеры

Камеры установят только в обновленных вагонах.

«Укрзалізниця» намерена оснастить поезда системами видеонаблюдения. Это будет сделано в рамках очередного тендера. На камеры и сопутствующую технику планируют потратить более 7,5 млн грн.

Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на Технот.

Как объясняют в «Укрзалізниці», видеонаблюдение необходимо, чтобы усилить порядок в поездах. Проводник в своём купе может видеть ситуацию на экране. Также это может помочь расследовании возможных инцидентов, а также поможет эффективнее бороться с безбилетными пассажирами.

Камеры планируют ставить в тамбурах и вагонах с двух концов. Это коснётся тех вагонов, которые прошли капитально-восстановительный ремонт. Планируется, что тендер пройдёт 25 мая, а «Укрзалізниця» закупит 100 комплектов оборудования. Комплект будет включать 3 камеры, DVR, дисплей, 2 HDD объемом от 1 ТБ и сопутствующее оборудование, включая крепежные элементы и кабели.

Да. Новшеством установка камер видеонаблюдения для «Укрзалізниці» не является. В некоторых поездах они уже есть, но в компании не утоняют, сколько вагонов уже имеют систему видеонаблюдения.



Теги: Донбасс, камера, поезд, Укрзализниця
 
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