ЧМ-2018 украинцы посмотреть не смогут: в Раде готовят скандальный закон

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Депутаты Радикальной партии и «Самопомощи» предложили запретить трансляцию по украинскому ТВ всех мероприятий, которые могут проходить на территории Российской Федерации
Такой законопроект уже внесен в парламент.
Среди прочего, речь идет и о трансляции Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, сообщает сайт Верховной Рады. По мнению авторов, запрет на трансляцию матчей станет эффективным инструментом запрета популяризации государства-агрессора в Украине.
Некоторое время назад Национальная общественная телерадиокомпания Украины объявила, что не будет вести трансляцию чемпионата. Вслед за этим Госпогранслужба призвала украинцев не ездить на матчи в Россию по соображениям безопасности.
Кроме того, Федерация футбола Украины отказалась приобретать билеты на матчи Чемпионата мира. Там заявили, что не будут проводить аккредитации журналистов для освещения финальной части чемпионата. Об этом ФФУ специально сообщила в ФИФА.
Позже глава НОТУ Зураб Аласания отметил, что телеканал ведет переговоры о возможности переуступить кому-нибудь из частных компаний права на трансляцию чемпионата. Эти права в свое время были куплены у ФИФА за счет госбюджета.
Вместе с тем, Аласания не смог раскрыть ни суммы сделки, ни потенциального покупателя. Он сослался на то, что это коммерческая информация и не исключил, что ФИФА может оштрафовать его телекомпанию за отказ от трансляции.
Ранее Аласания говорил, что задача НОТУ – вернуть потраченные на права средства. По данным СМИ, за право трансляции матчей чемпионата мира 2018 года из бюджета Украины в 2013 году был выделено 200 млн гривен ($7,6 млн).
Напомним, как передавала Politeka, стадион в российском городе Самара, который будет принимать Чемпионат мира 2018, имеет определенные недоработки. Соответствующее видео опубликовано в Telegram канале «Мутко против». Так, сесть на свое место в некоторых рядах у болельщиков не получится. Откидывающаяся часть сиденья у прохода упирается в ограждение.
Следует отметить, что это не первый казус, которым «порадуют» российских и иностранных болельщиков арены Мундиаля.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, спорт, футбол, закон, Верховная Рада
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