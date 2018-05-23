Троица 2018: главная молитва праздника

23.05.2018 20:00

В воскресенье, 27 мая православные отмечают праздник Святой Троицы. В этом году он выпал на последнее воскресенье весны, пишут Подробности.

Издавна в этот день впервые после Пасхи читается молитва "Царю Небесный".

Молитва Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас;

Господи, очисти грехи наша;

Владыко, прости беззакония наша;

Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.

Слава Отцу и Сыну и Святому духу и ніне и присно и во веки веков.

Эта молитва - просительная. В ней мы обращаемся сначала ко всем трем Лицам вместе, а потом к каждому Лицу Троицы отдельно: к Богу Отцу, чтобы Он очистил грехи наши; к Богу Сыну, чтобы Он простил беззакония наши; к Богу Духу Святому, чтобы Он посетил и исцелил немощи наши. Слова имене Твоего ради относятся опять ко всем трем Лицам Святой Троицы вместе, и так как Бог един, то и имя у Него одно, а поэтому мы говорим "имене Твоего", а не "Имен Твоих".

Трисвятое

"Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмёртный, помилуй нас" (читается троекратно, каждый раз - с крестным знамением и поясным поклоном).

Эту молитву нужно читать три раза в честь трех Лиц Святой Троицы. Ее еще называют "Трисвятое", или "Ангельская песнь".

Отметим, что христиане стали употреблять эту молитву после 400 года, когда сильное землетрясение в Константинополе разрушило дома и селения и народ вместе с императором Феодосием II обратился к Богу с молитвой. Так как в этой молитве слово святой повторяется три раза, то она и называется "Трисвятое".

Молитва Господня

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Эта молитва называется Господнею, потому что ее дал Сам Господь Иисус Христос Своим ученикам, когда они просили Его научить, как им молиться. Потому эта молитва - самая главная молитва для всех.

Источник: https://from-ua.com