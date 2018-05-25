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«Никаких ограничений нет». В Кабмине обещают выплатить пенсии переселенцам в полном объеме

25.05.2018 15:58
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«Никаких ограничений нет». В Кабмине обещают выплатить пенсии переселенцам в полном объеме

Вице-премьер-министр Павел Розенко уверяет, что правительство не принимало никаких решений относительно ограничения прав вынужденных переселенцев на получение пенсии. Об этом он заявил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передают novosti.dn.ua.

«Не нужно спекулировать на этих терминах», – добавил Розенко.

По его словам, задержки с выплатами связаны со сменой и унификацией графика выплат Пенсионным фондом Украины.

«Все пенсии переселенцам будут выплачены в полном объеме», – подчеркнул Розенко.

В мае ряд внутренне перемещенных лиц не получили пенсии.

Пенсионном фонде связали это с технологическими изменениями механизма проведения верификации. В частности, в ПФ указывали на изменение сроков изготовления выплатных документов в первой декаде месяца.



Теги: Украина, Донбасс, пенсионный фонд, Кабмин, Верховная Рада, выплаты, переселенцы, ВПЛ, пенсии
 
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