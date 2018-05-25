«Никаких ограничений нет». В Кабмине обещают выплатить пенсии переселенцам в полном объеме

25.05.2018 15:58

Вице-премьер-министр Павел Розенко уверяет, что правительство не принимало никаких решений относительно ограничения прав вынужденных переселенцев на получение пенсии. Об этом он заявил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передают novosti.dn.ua.

«Не нужно спекулировать на этих терминах», – добавил Розенко.

По его словам, задержки с выплатами связаны со сменой и унификацией графика выплат Пенсионным фондом Украины.

«Все пенсии переселенцам будут выплачены в полном объеме», – подчеркнул Розенко.

В мае ряд внутренне перемещенных лиц не получили пенсии.

Пенсионном фонде связали это с технологическими изменениями механизма проведения верификации. В частности, в ПФ указывали на изменение сроков изготовления выплатных документов в первой декаде месяца.