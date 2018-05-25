Счетчик газа теперь можно купить онлайн

25.05.2018 17:40

Компания "САМГАЗ", ведущий украинский производитель оборудования для измерения и учёта газа, запустила свой первый в Украине интернет-магазин по продаже счётчиков газа.

Интернет-магазин открыт по адресу https://www.samgas.com.ua. Теперь можно купить счетчики для учёта газа "САМГАЗ" по цене производителя онлайн, сообщает kp.ua.

Заказ товаров в интернет магазине "САМГАЗ" доступен жителям всей Украины.

Доставка осуществляется в течение 2-3 дней курьерской почтой. Продукцию, представленную в интернет-магазине, можно также самостоятельно забрать со склада компании в городе Ровно. Оплатить покупку можно банковской картой или банковским переводом. Для юридических лиц доступна безналичная оплата. В ассортименте счетчики газа украинского производства таких типов: G 1,6, G 2,5, G4 и G6.

Большинство потребителей не имеют представления, сколько газа используют. Его установка позволяет экономить деньги и оплачивать только реально использованный газ.

В случае, когда в жилище не установлен счетчик газа, плата взымается по тарифу за каждого члена семьи, прописанного на жилплощади. Оплата за газ по тарифу без счетчика взымается каждый месяц независимо от того, используется ли весь объем газа или нет. При установке счетчика газа, оплата берется только за использованный газ. Опыт потребителей газа, которые используют счетчики, показал, что ежемесячные платежи за газ после установки счетчика сокращаются на 30-50%.

Компания "САМГАЗ", является ведущим украинским производителем оборудования для измерения и учета газа. Основная продукция компании – бытовые и промышленные счетчики газа торговой марки "САМГАЗ". За годы работы "САМГАЗ" изготовлено, установлено и успешно эксплуатируется около 3,5 миллионов счетчиков газа. Завод компании находится в г. Ровно. Предприятие входит в число крупнейших налогоплательщиков Украины.