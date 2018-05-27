Ставка на уничтожение России: Цымбалюк считает, что Тука не прав

27.05.2018 18:20

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Украины Георгий Тука заявил, что Россию можно уничтожить по примеру СССР, а именно без единого выстрела.



"Я полагаюсь на повышение давления на Россию, ужесточение санкций против России, на разрушение экономики России, - заявил Тука 26 мая в эфире телеканала NewsOne. - Более решительных действий в этом направлении. У нас у всех с вами есть замечательный пример из собственной жизни. Существовала крупнейшая империя к мире (СССР, – прим. ред.), которая была уничтожена таким способом без единого выстрела".



Тука подчеркнул, что Советский Союз был разрушен "тем самым санкционным способом". При этом он добавил, что были и другие факторы, такие как гонка вооружений.



Комментируя размышления замминистра МинВОТ, журналист УНИАН Роман Цымбалюк (который работает в Москве и отлично ориентируется в тамошней ситуации), написал на своей странице в Фейсбуке:



"Не любою когда говорят глупости. Если это делают люди у власти, за такими глупостями следует тяжелейшие последствия и гибель людей.



Рассчитывать, что Россия развалится под гнетом санкций, мягко говоря, недальновидно. Этого может не произойти никогда.



И властям Украины нужно исходить не из того, что она (Россия) когда-то развалится, а из того, что рядом агрессивная, злобная, сильная в военном плане и богатая страна. Причём такая, которая готова чередовать подходы - воевать и подкупать, в зависимости от ситуации.



И рассчитывать надо ТОЛЬКО на себя, а не на то, что дядя придёт и санкции ужесточит против Кремля, потому что у нас красивые вышиванки. Этого не будет".