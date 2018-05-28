Генсек НАТО назвал формулу решения спора Венгрии и Украины

Генсек надеется, что Киев и Будапешт решат эту проблему как можно скорее

В понедельник, 28 мая, состоится заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов. Об этом проинформировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве, сообщает Укринформ.

"Позже сегодня в Брюсселе пройдет заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне послов", – заявил глава Альянса, отвечая на вопрос главы делегации Украины в ПА НАТО Ирины Фриз, почему в НАТО блокируют встречи с Украиной на министерском и высшем уровнях, но в то же время планируют провести на этой неделе заседание с представителями агрессивной России.

Говоря о блокировании со стороны Венгрии евроатлантической интеграции Украины, Столтенберг подчеркнул, что находится в тесном контакте с президентом Украины Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

"Мы продолжим оказывать помощь и поддержку Украине", – заверил генсек НАТО.

Что касается претензий венгерской стороны к Украине относительно языковой статьи закона об образовании, глава Альянса в который раз выразил надежду, что Киев и Будапешт решат эту проблему как можно скорее.

"Очень важно признавать право каждого меньшинства изучать родной язык, но они должны иметь возможность изучать государственный язык", – заметил Столтенберг.

Источник: https://www.segodnya.ua