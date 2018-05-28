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Эксперт спрогнозировал тяжелые последствия повышения цен на газ в Украине

28.05.2018 20:40
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Эксперт спрогнозировал тяжелые последствия повышения цен на газ в Украине

В случае еще одного повышения цен на газ в Украине для промышленности и ряда других хозяйственных субъектов страны стоит ожидать негативного влияния на обще показатели цен.

Как передает replyua.net, об этом эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский рассказал в интервью facenews.ua. По его словам, в следующем месяце цены на газ вырастут почти на 10% по сравнению с тарифами в мае, из-за чего в стране прежде всего подорожают стройматериалы, металлургическая продукция, минеральные удобрения и сельхозпродукция.

Также Землянский добавил, что рост цены на газ очень негативно повлияет на производство, ведь чем больше стоимость энергоносителя, тем больше вымывается оборотных средств и ниже становится конкурентоспособность предприятия.

«Увеличивается показатель затрат на производство единицы товара. Если, к примеру, сравнивать его с товарами российского производства, например, удобрениями, то российские химики тратят в два раза меньше денег на производство, чем украинские. В принципе, это затронет практически всех», - рассказал он. 



Теги: Донбасс, цена, прогноз, газ, повышение
 
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