Лесной пожар в Херсонской области продолжается: к тушению привлекли авиацию

28.05.2018 21:45

Горит около 50 га леса, тушение усложняют сильные порывы ветра

Масштабный лесной пожар в Херсонской области продолжается. Огонь перекинулся на другие кварталы лесничества, горят около 50 гектаров леса. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

"По состоянию на 16:30 тушение низового и верхового пожара на площади около 50 га осложняется сильными порывами ветра", – говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены 116 человек и 36 единиц техники. Среди них – 3 единицы авиационной техники. От ГСЧС привлекли два самолета Ан-32П, а от Министерства обороны – вертолет Ми-8.

Напомним, ранее спасатели локализировали пожар в 3-м и 4-м кварталах Раденского лесничества Алешковского района Херсонской области, в котором вчера огонь охватил 20 гектаров леса.

Также спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности на всей территории Украины.

Источник: https://www.segodnya.ua