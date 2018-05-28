Политолог: президент добьется проведения референдума, на котором будет закреплено вступление Украины в ЕС и НАТО

28.05.2018 17:35

Президент Украины Петр Порошенко успеет до выборов закрепить курс на реформирование страны и уже независимо от результата волеизъявления украинцев развернуть вектор развития Украины в противоположную сторону новой власти не удастся. Как передает replyua.net, такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал политолог Владимир Цибулько.



Он отметил, что есть угроза, что любой человек, который может выиграть у президента Порошенко выборы, при вхождении в должность будет просматривать много реформ, просмотр которых принесет огромный вред фактически обвалит украинскую экономику.



Поэтому, отметил политолог, очень важно законодательно закрепить перспективу членства в НАТО через референдум, как и перспективу членства в ЕС, сделать все, чтобы эти процессы не пересматривались, то есть закрепить внешнеполитический выбор, как константу определенную. По мнению политолога, Порошенко сделает все возможное для того, чтобы успеть в этом году провести референдум, на котором народ определит внешнеполитический курс страны на ближайшие десятилетия.