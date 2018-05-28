Россия заявила о намерении арестовать украинских пограничников

28.05.2018 16:38

Украинские пограничники, задержавшие крымское судно «Норд», объявлены в международный розыск. Об этом сообщил глава так называемого крымского управления ФСБ России Виктор Палагин.

26 марта в украинских водах Азовского моря было задержано рыболовецкое судно «Норд». Судно шло под флагом РФ и было зарегистрировано в оккупированном Крыму.

6 апреля 2018 года капитан «Норда» был арестован по подозрению в нарушении порядка въезда-выезда с аннексированной территории Крымского полуострова. Позже ему сообщили о подозрении в незаконном вылове рыбы.

19 апреля два члена команды российского судна «Норд», граждане Украины, обманным путем выехали в Беларусь.

В свою очередь, Россия пообещала Украине ответить «жесткими мерами» на задержание судна.

Источник: https://donpress.com