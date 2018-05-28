Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Россиянка с тремя детьми попросила убежища в Украине

28.05.2018 20:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россиянка с тремя детьми попросила убежища в Украине

Женщина пояснила причину бегства из РФ

В пункте пропуска "Сеньковка" Черниговской области гражданка РФ с тремя несовершеннолетними детьми попросила предоставить ей статус беженки.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, дети россиянки - 2005, 2007 и 2009 годов рождения.

Женщина заявила, что на территории РФ ее преследуют по религиозным мотивам, поэтому попросила предоставить ей статус беженки.

"Гражданка России пропущена на территорию Украины и проинформирована ГМС Украины в Киевской области", - добавили пограничники.

 

Источник: https://from-ua.com 




Теги: Украина, Россия, Донбасс, убежище
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх