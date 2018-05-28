Россиянка с тремя детьми попросила убежища в Украине

28.05.2018 20:55

Женщина пояснила причину бегства из РФ

В пункте пропуска "Сеньковка" Черниговской области гражданка РФ с тремя несовершеннолетними детьми попросила предоставить ей статус беженки.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, дети россиянки - 2005, 2007 и 2009 годов рождения.

Женщина заявила, что на территории РФ ее преследуют по религиозным мотивам, поэтому попросила предоставить ей статус беженки.

"Гражданка России пропущена на территорию Украины и проинформирована ГМС Украины в Киевской области", - добавили пограничники.

Источник: https://from-ua.com



