Срочно: с популярного курорта эвакуировали сотни украинцев, спасатели бьют тревогу

28.05.2018 21:15

На популярном украинском курорте произошло серьезное ЧП, в результате которого людей пришлось в срочном порядке эвакуировать

Об этом сообщил начальник сектора по связям с общественностью ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева.

По ее словам, в курортном поселке Кирриловка третий день подтоплены базы для отдыха.

«Еще 26 мая из-за сильного шторма и резкой смены направления ветра, было затоплено большое число местных баз отдыха. В ряде случав уровень воды на территориях достигал полуметра», — отметила она.

Более того, по словам Барышевой, по состоянию на сейчас ситуация не сильно поменялась. Подтопленными остаются около половины баз для отдыха. Уровень воды в них достигает 15-20 см. В результате этого, спасателям пришлось эвакуировать людей.

«Местная власть приняла решение о выделении двух тракторов для перевозки людей с острова Бирючий на косу Федотову, и потом автобусами в центр Кирилловки. По состоянию на 15 часов 28 мая эвакуировано 100 человек. Еще около 100 человек и 30 автомобилей, которые находились на проблемном участке дороги, спасатели отправили на безопасную территорию», — подчеркнула она.

Также Барышева уточнила, что в результате инцидента пострадавших не оказалось.

Источник: https://politeka.net