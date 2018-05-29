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Путин не пойдет на уступки: в Украине сделали печальное заявление по возвращению Крыма и Донбасса. ВИДЕО
Президент России Владимир Путин вряд ли пойдет на какие-либо уступки по вопросам Крыма и Донбасса, поскольку тогда он потеряет легитимность в глазах своих сторонников среди населения РФ.
Об этом в своем интервью "Апострофу" рассказал известный журналист Айдер Муждабаев.
"Путин не отдаст и пяди земли, не пустит никаких наблюдателей, он будет эти переговоры вести бесконечно, предлагать такие условия, на которые Украина никогда не согласится при этой власти. Он рассчитывает, что придет более мягкая власть, с которой можно будет договориться о каких-нибудь псевдомиротворцах, то есть границу не отдавать, а сымитировать, Украина кивнет, санкции начнут снимать – и это будет такое Приднестровье навсегда. Но я думаю, что мы не дадим никакой власти это сделать, потому что это будет явное предательство", – говорит журналист.
Кроме того, как говорит Муждабаев, у Путина на данный момент нет причин отступать. У него есть поддержка внутри страны и пока что хватает денег, поэтому у него нет необходимости идти на уступки.
"Он никогда не согласится ни на какие уступки при нынешнем статус-кво. Я больше скажу: пока он у власти, он ни на что не согласится. Это значит потерять каменный топор. Это значит в глазах жителей русской общины потерять святость и силу, волшебный меч выкинуть и вместо него сидеть с малосольным огурцом. Так не правят. Он не сдастся. У русских другая ментальность. Поэтому нам придется воевать еще долго", – подчеркивает Муждабаев.
Журналист также считает, что для того, чтобы окончить войну, нужно получить контроль над границей с Россией. Окончание войны на других условиях означает капитуляцию перед Путиным.
"Когда говорят: "Я сейчас закончу войну", для меня это значит – сдаться Путину. На каких условиях конец войны? Но надо вернуть границу [на Донбассе] – тогда это мир, я понимаю. А все остальное – это капитуляция, это сдача страны. Если это происходит на таких условиях, которые хочет Путин, то война проиграна. Вся Украина окажется в его руках. Это ЛДНР будет троянским конем в украинском государстве. И дальше подкупят политиков, еще оттуда депутатиков подтянут. Для русских наш депутат Верховной Рады, если он беспринципный (а таких много), копейки стоит", – отмечает Муждабаев.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Крым, граница, Верховная Рада, ДНР, ЛНР, РФ
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