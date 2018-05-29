Россия может применить силу: у Порошенко рассказали про опасную ситуацию у админграницы с Крымом

29.05.2018 19:45

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым (АРК) Борис Бабин заявил, что у админграницы с оккупированным полуостровом сложилась опасная ситуация.

Об этом он заявил в интервью "Обозревателю", передает apostrophe.ua. "В последние месяцы мы видим эскалацию на Азове. Есть очень негативные звоночки в Крыму, потому что им нужна техническая вода. Фактически сегодня не только сельское хозяйство, но и индустрия Крыма не может обеспечить полуостров питьевой водой. Им нужен Северо-Крымский канал", - отметил он.

По словам Бабина, есть несколько сценариев того, как оккупанты могут попытаться установить над ним контроль.

"Есть три основных варианта его получить, хотя, третий я отбрасываю: если какая-то мадам с косой или какой-то господин с Донбасса просто откроет им этот вентиль. Надеюсь, такого не будет. Но есть другой вариант. Это суды.

В Украине сейчас происходит беготня российских адвокатов и других "афеллированных" людей, чтобы получить решение украинских судов по вопросам Северо-Крымского канала. Но, если им этого не удастся, а я надеюсь, что им этого не удастся, они могут прибегнуть к каким-то силовым или гибридным акциям, чтобы просто силой взять контроль над этим объектом на подконтрольной Украине территории", - сказал он.

Бабин подчеркнул, что в этом состоит очень большая опасность, поэтому должна быть усилена и военная, и безопасностная составляющая украинских позиций вблизи Крыма.

"К сожалению, происходит потеря признаков государственного управления в некоторых местностях, приближенных к Крыму, например, в Геническом районе. Появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят антиукраинские акции, митинги. Сейчас там имеет место раскачивание ситуации", - сказал он.

В то же время постпред президента Украины в АРК уточнил, что ситуация пока не военная.

"Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать про эту беду", - подытожил Бабин.