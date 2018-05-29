Стало известно, почему мост Путина не поможет оккупантам с туристами в Крыму

29.05.2018 15:19

Керченский мост не поможет оккупантам нарастить туристический поток в захваченный Крым, поскольку автомобильный транспорт мало пригоден для путешествий между полуостровом и российскими регионами.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

"Если просто взглянуть на карту, то можно увидеть, что наличие этого моста немного облегчит жизнь, условно говоря, жителям самого Крыма, которые хотят посетить Краснодар, или жителям Краснодара или Ростова, которые захотят приехать в Крым. Это просто моделирование. Но ехать машиной в Крым из центральных регионов России через мост… Ну, это квест, это экзотика", - сказал Бабин.

По словам чиновника, мост не даст Крыму притока отдыхающих, а основным видом транспорта для доставки туристов на полуостров, как и прежде, будет авиация.

Как сообщалось Украина несет прямые убытки в размере 500 млн грн в год из-за возведения Россией моста в оккупированный Крым.