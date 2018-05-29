В Европу через Бескиды. Что следует знать о новом тоннеле?

29.05.2018 12:06

24 мая в Карпатах запустили крупнейший инфраструктурный проект времен независимости – новый Бескидский тоннель. Двухколейный железнодорожный проход через карпатский перевал тянется между станциями Бескид и Скотарское. Он позволит удвоить транзит в Западную и Центральную Европу и запустить новые пассажирские рейсы между Закарпатьем и другими регионами Украины. Как происходило строительство и какие перспективы открывает новый тоннель, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Аварийная опасность

Потребность нового тоннеля через Бескиды назревала уже давно, поскольку старый Бескидский тоннель был построен еще в 1886 году. Инженерное сооружение пережило две мировые войны, не понеся серьезных повреждений, и успешно служило более ста лет. Однако в 1998 году начались разговоры о замене старого тоннеля из-за его аварийности и технической устарелости.

«Основная причина построения туннеля – неудовлетворительное состояние старого, которому более 100 лет. Эксплуатировать его в нынешнем состоянии, особенно зимой, невозможно», – пояснил и. о. директора регионального филиала «Львовская железная дорога» Зиновий Занько.

Имея лишь один путь, старый тоннель мог максимально пропускать до 46 пар поездов в день. При этом поезд проезжал его очень медленно – со скоростью 15-40 км/ч. По словам руководителей железной дороги, ежегодно на его содержание тратилось 2 млн грн.

В 2007 году начались подготовительные работы по строительству нового тоннеля через Бескиды. Проводились тщательные геодезические работы и разведка рельефа, а в 2013 году – началось основное строительство, которое завершилось в 2017 году.

Еще на 100 лет

Новый двухпутный Бескидский тоннель имеет длину 1765 м и построен на расстоянии 22 метра от старого. Его максимальная глубина – 180 метров от поверхности Бескидского хребта. Кроме размеров, его несомненное преимущество заключается в высокой технологичности. Благодаря современному оборудованию и методам строительства он сможет комфортно прослужить более 100 лет. При этом пропускная способность нового тоннеля по сравнению с одноколейным увеличится до 100 пар поездов в сутки, а также возрастет скорость следования поездов через туннель до 60 км/ч.

«Такие конструкции рассчитываются на сто лет эксплуатации. Имея рядом старый тоннель, который работает 125 лет, можно с уверенностью сказать, что новый будет работать дольше», – заверил начальник дирекции по строительству Бескидского тоннеля «Львовской железной дороги» Николай Дидух.

В частности, новый железнодорожный проход оборудован современными приборами рабочего и аварийного освещения, вентиляцией, гидроизоляцией, видеонаблюдением, автоматизированной системой управления технологическими процессами и средствами пожарной безопасности. Также станцию ​​Бескид оборудовали новейшей системой микропроцессорной централизации управления движением поездов. По информации «Укрзализныци», ежесуточно на объекте работало около 140 путейцев, энергетиков и строителей.

Проект нового двухпутного Бескидского тоннеля, кроме «Укрзализныци», профинансировали Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). Всего на его сооружение было потрачено 2,193 млрд грн.

Окно в Европу

Бескидский тоннель является частью пятого европейского транспортного коридора, соединяющего между собой Италию, Словению, Венгрию, Словакию и Украину. Именно по этому пути идут грузы из и в Европу, поэтому построение нового тоннеля является весомым фактором для развития украинской экономики.

«Этот тоннель является новейшим, самым сложным и точно наиболее нужным Украине. 60% экспортных грузов в сторону ЕС проходит именно через этот путь. Сегодня, когда подписано соглашение о всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС, когда подписано Соглашение об ассоциации с ЕС, когда подписан безвизовый режим с ЕС, когда на 20-25% возрастает экспорт в страны ЕС, это было как горлышко бутылки – если не расширить, то не пойдет», – отметил Президент Украины Петр Порошенко во время открытия нового Бескидского тоннеля. Также он подчеркнул, что обновление железнодорожного сообщения позволит увеличить инвестиционные и инфраструктурные возможности нашего государства.

И действительно, данные «Укрзализныци» свидетельствуют, что спрос на перевозки между Украиной и Европой постоянно растет. За прошлый год через старый Бескидский тоннель было перевезено более 20 млн тонн грузов.

«За последние три года металлурги, аграрии, химики увеличили экспорт грузов в страны ЕС сухопутными пограничными переходами», – рассказал и. о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов. По его словам, в 2017 году грузовые перевозки в страны ЕС выросли более чем 3%, а в обратном направлении – более чем на 30%.

Кроме того, железнодорожники ожидают, что благодаря новому тоннелю значительно улучшится пассажирское сообщение с Закарпатской областью. Евгений Кравцов уже объявил о планах запустить поезд «Интерсити» между Львовом и Закарпатьем. Эксперты считают, что это увеличит туристическую привлекательность региона, а, следовательно, запуск нового тоннеля выгоден и государству, и обычным украинцам.



Материал Центра общественного мониторинга и контроля