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Кабмин отложил до августа пересмотр цен на газ для населения

30.05.2018 16:35
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Кабмин отложил до августа пересмотр цен на газ для населения

Правительство продлило спецобязательства для «Нафтогаза» Украины до 1 августа.

Напомним, постановлением от 22 марта 2017 года правительство возложило специальные обязательства на субъектов рынка природного газа, которые заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе. Действующее постановление предусматривало спецобязательства до 1 июня 2018 года.

В то же время, необходимость в продлении обязательств до 1 августа возникла в связи с продолжающимися переговорами с МВФ относительно приведения цены на природный газ до уровня импортного паритета.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, август, цена, тарифы, Кабмин
 
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