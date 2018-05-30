Названы лекарства, которые каждый украинец может получить бесплатно

30.05.2018 14:50

В 2018 году МОЗ закупит лекарств по 40 программам. Какие препараты будут бесплатные для украинских пациентов, рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Последние поставки в регионы были вакцины, лекарства для онкобольных взрослых и детей, для новорожденных с дыхательными расстройствами, для пациентов, страдающих легочной артериальной гипертензией, пациентов, которые находятся в до- и послеоперационном периоде трансплантации.

«Благодаря сотрудничеству с международными организациями мы можем обеспечивать больше пациентов качественным и бесплатным лечением. К сожалению, не все пациенты знают об этом», - говорится в сообщении.

Супрун отмечает, что на сайте МОЗ всегда можно найти информацию о количестве лекарств, которые закупает государство, когда они будут в Украине и уже попали в больницу вашего региона.

Список лекарств можно просмотреть здесь. Новые приказы о распределении закупленных лекарств смотрите здесь.

За такие медикаменты никто не имеет права требовать деньги. Информация о наличии препаратов в госмедучреждениях должна быть доступной для всех граждан.

Согласно Приказу МЗ №509 от 2016 года, больницы должны публиковать информацию об остатках лекарств на сайтах областных департаментов здравоохранения или обнародовать ее в самом заведении - в доступных местах.

Если лекарство есть в наличии, а в больнице по каким-либо причинам отказывают в их бесплатной выдаче, можно написать заявление на имя главного врача медицинского учреждения или в местное управление/департамент здравоохранения. В заявлении надо указать диагноз по результатам анализов или диагностики для подтверждения и необходимый препарат.

Источник: http://zi.dn.ua