- Порошенко распорядился обеспечить Бабченко круглосуточную охрану22:58
- Украинцам вернули «запрещенное» лекарство, что изменилось21:25
- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Порошенко о ситуации с Бабченко: Москва вряд ли успокоится20:08
- В Украине в рекордные сроки открыли новое месторождение газа19:48
- В сети опубликовано видео с живым Аркадием Бабченко: его убийство оказалось инсценировкой19:35
- Савченко прекратила голодовку: названа причина19:17
- Единственный в Украине: канал «Интер» покажет все матчи ЧМ-2018 в России18:48
- Синоптики рассказали, каким будет начало лета в Украине18:31
- В Луцке пьяная авто-леди покусала патрульного18:10
Названы лекарства, которые каждый украинец может получить бесплатно
В 2018 году МОЗ закупит лекарств по 40 программам. Какие препараты будут бесплатные для украинских пациентов, рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
Последние поставки в регионы были вакцины, лекарства для онкобольных взрослых и детей, для новорожденных с дыхательными расстройствами, для пациентов, страдающих легочной артериальной гипертензией, пациентов, которые находятся в до- и послеоперационном периоде трансплантации.
«Благодаря сотрудничеству с международными организациями мы можем обеспечивать больше пациентов качественным и бесплатным лечением. К сожалению, не все пациенты знают об этом», - говорится в сообщении.
Супрун отмечает, что на сайте МОЗ всегда можно найти информацию о количестве лекарств, которые закупает государство, когда они будут в Украине и уже попали в больницу вашего региона.
Список лекарств можно просмотреть здесь. Новые приказы о распределении закупленных лекарств смотрите здесь.
За такие медикаменты никто не имеет права требовать деньги. Информация о наличии препаратов в госмедучреждениях должна быть доступной для всех граждан.
Согласно Приказу МЗ №509 от 2016 года, больницы должны публиковать информацию об остатках лекарств на сайтах областных департаментов здравоохранения или обнародовать ее в самом заведении - в доступных местах.
Если лекарство есть в наличии, а в больнице по каким-либо причинам отказывают в их бесплатной выдаче, можно написать заявление на имя главного врача медицинского учреждения или в местное управление/департамент здравоохранения. В заявлении надо указать диагноз по результатам анализов или диагностики для подтверждения и необходимый препарат.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, бесплатно, медицина, лекарства
- Стало известно, на какие бесплатные медуслуги могут рассчитывать украинцы
- Жителей Донецкой области будут бесплатно лечить академики
- Мариуполь. Два миллиона - на здоровье, а троих - в почет
- Донецька область зайняла третє місце за частотою виклику швидкої медичної допомоги – опитування
- В Украине появились бесплатные оnline-курсы английского языка для переселенцев
- Супрун анонсировала введение в 2018 году электронных рецептов на лекарства
- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Ситуация на Донбассе: штаб сообщает об обстрелах и раненых17:55
- Шахтеров ОРДО сгоняют на «военные учения» под угрозой тюрьмы17:38
- В Минске начались переговоры Трехсторонней контактной группы15:50
- В центре Мариуполя нашли вход в таинственное подземелье. Начаты раскопки 15:10
- Переговоры в нормандском формате снова будут активированы13:40
- США в ООН сделали жесткое заявление по Донбассу13:25
- Бывшие пленные боевиков жалуются на отсутствие выплат12:47
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие12:11
- Россия больше не поддерживает выпускников школ непризнанных республик07:48
- Порошенко распорядился обеспечить Бабченко круглосуточную охрану22:58
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Украинцам вернули «запрещенное» лекарство, что изменилось21:25
- Британский турист выпал из самолета в Турции21:08
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Порошенко о ситуации с Бабченко: Москва вряд ли успокоится20:08
- В Украине в рекордные сроки открыли новое месторождение газа19:48
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Медики рассказали, почему трескаются губы и как этого избежать13:55
- В ожидании магнитных бурь: как сохранить здоровье09:54
- Приметы на деньги: 10 событий, которые всегда сулят прибыль09:37
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Боевики «ЛДНР» ждут применение ВСУ «военной авиации»
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Поцелуй судьбы: эти 4 знака Зодиака вскоре обретут неземное счастье
- Вещи, которые «забирают» счастье